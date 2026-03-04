快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2026保險龍鳳獎」15度蟬聯四項特優。富邦金控／提供
富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2026保險龍鳳獎」15度蟬聯四項特優。富邦金控／提供

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控（2881）15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

富邦金控及子公司15度蟬聯四項特優，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控、富邦人壽、富邦產險15度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，是對富邦在人才發展與企業經營上的肯定。2025年富邦金控再次繳出亮眼成績，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。

富邦亦持續整合集團與子公司資源，推動多元人才培育方案，同時優化數位學習平台，支持員工自我成長與職涯發展

富邦人壽內勤組、外勤組皆獲特優肯定，其中外勤組更以51.9%的勾選率領先同業，深獲全國財金保險相關科系畢業生肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力打造兼具專業成長與職涯幸福感的人才發展環境，外勤業務推動，持續以創業制為核心，並推出新人獎勵制度，另結合「新銳學程」與「精銳學程」系統化培訓，搭配數位輔銷工具與實務導向訓練，支持業務夥伴穩健發展；內勤員工則透過多元職涯發展制度，營造穩定且具成長性的職場。

富邦產險總經理賴榮崇表示，人才是企業永續的關鍵，面對數位金融快速演進，富邦產險強化FinTech人才培育，開辦趨勢講座、資訊安全風險控管與創新應用等數位金融課程，並將ESG融入招募、訓練與員工承諾計畫中，培育永續與數位跨域人才。同時，深化產學合作，於各大專院校開設產險實務課程，強化銜接職涯能力。

隨著海外據點拓展，富邦產險重視海外子公司的人才發展，除由內部徵選同仁外派赴任，也對外招募有志之士。

富邦 數位學習 職涯發展

延伸閱讀

臺銀人壽今年再獲「保險龍鳳獎」 持續吸引人才加入

合庫蟬聯「保險龍鳳獎」三項優等 榮登保險財金畢業生最嚮往公司

台新新光金、新壽同獲保險龍鳳獎 林維俊：人才是企業最大競爭力

國泰金控與國泰人壽、國泰產險連14年摘「保險龍鳳獎」四冠

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。