保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控（2881）15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

富邦金控及子公司15度蟬聯四項特優，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控、富邦人壽、富邦產險15度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，是對富邦在人才發展與企業經營上的肯定。2025年富邦金控再次繳出亮眼成績，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。

富邦亦持續整合集團與子公司資源，推動多元人才培育方案，同時優化數位學習平台，支持員工自我成長與職涯發展。

富邦人壽內勤組、外勤組皆獲特優肯定，其中外勤組更以51.9%的勾選率領先同業，深獲全國財金保險相關科系畢業生肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力打造兼具專業成長與職涯幸福感的人才發展環境，外勤業務推動，持續以創業制為核心，並推出新人獎勵制度，另結合「新銳學程」與「精銳學程」系統化培訓，搭配數位輔銷工具與實務導向訓練，支持業務夥伴穩健發展；內勤員工則透過多元職涯發展制度，營造穩定且具成長性的職場。

富邦產險總經理賴榮崇表示，人才是企業永續的關鍵，面對數位金融快速演進，富邦產險強化FinTech人才培育，開辦趨勢講座、資訊安全風險控管與創新應用等數位金融課程，並將ESG融入招募、訓練與員工承諾計畫中，培育永續與數位跨域人才。同時，深化產學合作，於各大專院校開設產險實務課程，強化銜接職涯能力。

隨著海外據點拓展，富邦產險重視海外子公司的人才發展，除由內部徵選同仁外派赴任，也對外招募有志之士。