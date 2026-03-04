保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控（2882）攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

國泰金控訂定「集團層級職場培力藍圖」，以「重塑員工技能」、「升級員工技能」、「建構領導梯隊」與「形塑多元共融職場」四大主軸為核心，以完善的學習資源，協助員工在快速變動的市場中保持競爭力。

國泰金控與子公司透過多元體驗計畫，支持新世代探索職涯、接軌職場，像是集團「CIP暑期實習計畫」每年吸引逾2,000人申請，其中有約600名學生透過此計畫申請至國泰人壽實習，藉由專案實作累積內勤實務經驗；「業務菁英實習計畫」則提供實際業務見習，已累積近千名學子參與。針對追求職涯彈性發展的求職者，國泰人壽於全台300多個營業據點推動「Young高登計畫」，能依個人生涯規劃，靈活選擇專職或兼職，吸引年輕新秀加入。

在金融科技應用方面，目前國泰人壽已培育近500位具內部專業培訓課程認證的數據分析師，且逾八成內勤員工完成GenAI實務課程；外勤業務夥伴可透過「AI Coach智能對練系統」，模擬客戶互動並優化應對流程，展現國泰人壽對於人才培育的重視。

在數位轉型的驅動下，國泰產險除了透過流程優化提升工作效率、思維轉變培養敏捷與彈性，亦透過積極發展數位工具，強化業務開發與服務競爭力，同時亦長期深耕人才培育與建構幸福職場，結合AI數位轉型與多元培育制度，吸引各領域優秀人才加入，廣納土木工程、消防、營建、環安、化工等跨領域專業人才。