經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
《現代保險》「2026保險龍鳳獎」揭曉，國泰金控攜手國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定。國泰金控／提供
《現代保險》「2026保險龍鳳獎」揭曉，國泰金控攜手國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定。國泰金控／提供

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控（2882）攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

國泰金控訂定「集團層級職場培力藍圖」，以「重塑員工技能」、「升級員工技能」、「建構領導梯隊」與「形塑多元共融職場」四大主軸為核心，以完善的學習資源，協助員工在快速變動的市場中保持競爭力。

國泰金控與子公司透過多元體驗計畫，支持新世代探索職涯、接軌職場，像是集團「CIP暑期實習計畫」每年吸引逾2,000人申請，其中有約600名學生透過此計畫申請至國泰人壽實習，藉由專案實作累積內勤實務經驗；「業務菁英實習計畫」則提供實際業務見習，已累積近千名學子參與。針對追求職涯彈性發展的求職者，國泰人壽於全台300多個營業據點推動「Young高登計畫」，能依個人生涯規劃，靈活選擇專職或兼職，吸引年輕新秀加入。

在金融科技應用方面，目前國泰人壽已培育近500位具內部專業培訓課程認證的數據分析師，且逾八成內勤員工完成GenAI實務課程；外勤業務夥伴可透過「AI Coach智能對練系統」，模擬客戶互動並優化應對流程，展現國泰人壽對於人才培育的重視。

在數位轉型的驅動下，國泰產險除了透過流程優化提升工作效率、思維轉變培養敏捷與彈性，亦透過積極發展數位工具，強化業務開發與服務競爭力，同時亦長期深耕人才培育與建構幸福職場，結合AI數位轉型與多元培育制度，吸引各領域優秀人才加入，廣納土木工程、消防、營建、環安、化工等跨領域專業人才。

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

