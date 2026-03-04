快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險局指出，部分壽險公司與銀行通路合作推廣美元和人民幣保單，帶動整體外幣保單新契約保費攀升，占整體新契約保費收入約41.58%，較2023至2024年占比提高。

去年外幣保單新契約保費收入創下近四年新高，達4,189.1億元，僅次於2021年的6,002.5億元。金管會保險局副局長陳清源表示，去年外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入比重約41.58%，對比2019至2024年依序為40.7%、53.84%、57.28%、53.2%、39.29%和38.33％，去年的占比為近三年新高，而新契約保費收入金額成長主因則與壽險公司和銀行通路合作推出外幣新商品有關，特別是美元投資型商品和美元利變型商品。

各幣別方面，保險局統計，去年美元傳統型保單新契約保費收入111.03億美元，年增33%，美元投資型保單21.49億美元，年增53%；澳幣傳統型保單去年賣出1.53億澳元，年減34%，澳幣投資型保單1.09億澳元，年減6%；人民幣傳統型保單去年賣出0.38億人民幣，投資型保單1.34億人民幣，兩者都年增41%。

陳清源表示，澳幣保單銷售情況較前年減少的主因是投資人對於澳幣資產的信心減損，保險公司推銷澳幣保單動能放緩，至於人民幣保單則因壽險公司推出投資型和傳統型新商品，與銀行通路搭配銷售而帶動新契約保費收入成長。

從12月單月來看，陳清源說，去年12月美元投資型保單新契約保費2.4億美元，相較11月的1.98億美元略微增加，主因是美國聯準會宣布降息1碼，帶動市場投資信心，美元傳統型保單也因部分壽險公司因應市場動能而開發美元利變型商品，帶動美元傳統型保單新契約保費達10.94億美元，較前月9.5億元成長。

金管會 保單 保費

延伸閱讀

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

Gogolook 財報／2025年全年 EPS 1.58元創新高 營收獲利同創高

元大人壽首發日圓利變保單 宣告利率2.6%最長保到111歲

相關新聞

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。金管會昨（3）日公布最新數據，截至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發債券評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東地緣政治風險升溫 台幣爆量貶1.78角 匯價摜破31.6元

中東地緣政治風險升溫，引爆全球金融市場避險情緒，台股昨（3）日不敵壓力重挫，外資大舉撤出資金，股匯市同步承壓。外資昨日大舉匯出23億美元，新台幣匯率終場貶破31.6元關卡，以31.609元作收，下探近一個月新低，單日重貶1.78角，成交量爆出44.395億美元，創歷史第三大。

外幣保單新契約保費創近四年新高 銀行、壽險合推美元及人民幣商品

金管會昨（3）日公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.1億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.9億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.2億元、年增41%。

保險龍鳳獎 國泰金四大獎到手

《現代保險雜誌》昨（3）日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

保險龍鳳獎 富邦金育才獲肯定

2026保險龍鳳獎頒獎典禮昨（3）日舉行，富邦金控15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。

玉山深耕偏鄉閱讀

閱讀，可以豐富孩子的心靈，更讓孩子擁有改變世界的力量。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，昨（3）日於屏東縣三地門鄉地磨兒國小舉行HOPE199玉山圖書館啟用典禮。現場由地磨兒國小合唱團以純淨悠揚的排灣族歌謠揭開序幕，在玉山世界卡貴賓、部落耆老的共同見證下歡喜落成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。