金融業對陸曝險剩7606億元探新低 今年恐跌往「6」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會截至2025年底統計，金融三業對陸曝險降到7,606億元的歷史低點，年減1,673億元或18%。美聯社 美國聯合通訊社
金管會截至2025年底統計，金融三業對陸曝險降到7,606億元的歷史低點，年減1,673億元或18%，其中銀行與證期投信對陸曝險同寫史上新低。若以2025年減碼幅度推估，金融業對陸曝險最快2026年可望跌破「7」字頭，下探「6」字頭水準。

以三業別來看，銀行業是減碼主力，年減1,508億元，占整體減幅達九成；證期投信業年減幅高達35%，為三業中收縮幅度最劇烈者。

銀行業曝險結構呈現「全面收縮」。其中，以投資部位年減735億元最多，遠超過授信年減近650億元，顯示國銀對陸投資部位開始大舉縮手。

金管會指出，大陸經濟成長放緩，加上債務與房地產風險升高，使國銀在授信、投資與拆存操作上全面轉趨審慎。

法人說，2025年大陸四中全會通過的第15個五年經濟規劃（簡稱155規劃），扭轉了大陸企業信心、資金面指標，2026年需觀察消費端是否能跟上，已有部分法人對陸股從「Underperform（減持）」轉為「Neutral（中性）」。

就個別產業來看，銀行業2025年底對陸曝險降至7,008億元，創史上單月新低，年減1,508億元或17.7%，曝險額占淨值比重僅14.2%，同寫新低，顯示風險下降。

證期投信業方面，2025年底對陸曝險降至75.81億元，也創史上單月新低，年減41.4億元或35.3%，曝險全數來自券商自營部位，顯示受關稅和政策不確定性影響，券商持續減碼對大陸境內有價證券的財務性投資。

保險業方面，2025年底壽險對陸有價證券投資降至522億元，年減124億元或19%。

金管會指出，地緣政治風險升高及大陸經濟不確定性，促使壽險業者持續壓縮陸股與陸債配置；至於產險業，早在2023年初已全面清空對陸曝險，迄今未見回補。

