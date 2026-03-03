快訊

文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

聽新聞
0:00 / 0:00

看準日圓資產機會 陳慧遊成元大人壽日圓保單第一位投保人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊。 記者任珮云／攝影
壽險公會理事長陳慧遊。 記者任珮云／攝影

元大人壽3日舉行新品上市記者會，正式推出「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，壽險公會理事長陳慧遊出席記者會時以行動表達對首張「日圓保單」的支持，成為「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」的第一位投保人。他表示：「連巴菲特都已經投資日本五大商社，跟著蜜蜂走可以找到花」。

陳慧遊表示，觀察一個國家經濟是否具備上升動能，關鍵在於領導者改革決心與人民配合程度，而日本近年透過選舉與政策方向所展現的社會共識，顯示其正朝向積極轉型的道路前進，長期發展前景值得關注。

陳慧遊指出，日本歷經多年通縮與經濟停滯後，近期政策與民意逐漸呈現「勇於改變」的態度，這種集體意志將成為經濟復甦的重要基礎。他認為，一個國家只要具備向上發展的希望，人民生活自然更具信心與幸福感，而投資人也會願意將資金配置於具成長潛力的市場。

以個人投資觀點而言，陳慧遊表示，自己並非以短期獲利為唯一考量，而是在資產配置中選擇將部分資金投入看好長期趨勢的市場。他認為，日本整體政經環境的變化，使其向上發展的可能性大於下行風險，因此具有長期投資價值。

談及產業觀察，他以半導體產業為例指出，台積電（2330）赴日本設廠原先規畫生產較成熟製程，但後續逐步提升至更先進技術，反映當地市場需求與產業環境的快速升級。他認為，全球領先企業不會將先進技術布局於缺乏成長潛力的地區，這也間接顯示日本在高科技產業鏈中的重要性正在提升。

陳慧遊進一步分析，日本經濟復甦可從三大面向觀察，包括資金到位、經濟動能與政治方向。首先，國際資金與投資持續流入，有助於活絡產業發展；其次，日圓貶值提升出口競爭力，帶動外貿表現；第三則是政策能否「找對人、做對事」，形成長期改革動能。

談及台灣壽險業發展，陳慧遊強調，風險控管始終是金融業核心價值，也是壽險業長期穩健經營的基礎。他表示，包括元大金控（2885）在內的金融機構向來重視風險管理，這樣的DNA同樣體現在壽險產業之中，對台灣壽險業未來發展深具信心。

巴菲特 日本

延伸閱讀

元大人壽首發日圓利變保單 宣告利率2.6%最長保到111歲

國內首張日圓傳統型終身壽險 元大人壽拔頭籌

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

相關新聞

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

台指期夜盤巨震近1,200點！台積電期失守1,900元

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤持續走跌中，以34,319點、下跌12點開出後，雖多頭嘗試反撲，指數來到34,444點、上漲113點，但在全球商品市場中，除了美元、原油上漲外，其它都在下跌下，行情跳水，最低來到33,265點、下跌1,066點，高低巨震1,179點，失守34K大關；截至晚間9點30分左右，指數約在33,545點、下跌787點附近遊走。

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。