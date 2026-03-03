看準日圓資產機會 陳慧遊成元大人壽日圓保單第一位投保人

元大人壽3日舉行新品上市記者會，正式推出「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，壽險公會理事長陳慧遊出席記者會時以行動表達對首張「日圓保單」的支持，成為「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」的第一位投保人。他表示：「連巴菲特都已經投資日本五大商社，跟著蜜蜂走可以找到花」。

陳慧遊表示，觀察一個國家經濟是否具備上升動能，關鍵在於領導者改革決心與人民配合程度，而日本近年透過選舉與政策方向所展現的社會共識，顯示其正朝向積極轉型的道路前進，長期發展前景值得關注。

陳慧遊指出，日本歷經多年通縮與經濟停滯後，近期政策與民意逐漸呈現「勇於改變」的態度，這種集體意志將成為經濟復甦的重要基礎。他認為，一個國家只要具備向上發展的希望，人民生活自然更具信心與幸福感，而投資人也會願意將資金配置於具成長潛力的市場。

以個人投資觀點而言，陳慧遊表示，自己並非以短期獲利為唯一考量，而是在資產配置中選擇將部分資金投入看好長期趨勢的市場。他認為，日本整體政經環境的變化，使其向上發展的可能性大於下行風險，因此具有長期投資價值。

談及產業觀察，他以半導體產業為例指出，台積電（2330）赴日本設廠原先規畫生產較成熟製程，但後續逐步提升至更先進技術，反映當地市場需求與產業環境的快速升級。他認為，全球領先企業不會將先進技術布局於缺乏成長潛力的地區，這也間接顯示日本在高科技產業鏈中的重要性正在提升。

陳慧遊進一步分析，日本經濟復甦可從三大面向觀察，包括資金到位、經濟動能與政治方向。首先，國際資金與投資持續流入，有助於活絡產業發展；其次，日圓貶值提升出口競爭力，帶動外貿表現；第三則是政策能否「找對人、做對事」，形成長期改革動能。

談及台灣壽險業發展，陳慧遊強調，風險控管始終是金融業核心價值，也是壽險業長期穩健經營的基礎。他表示，包括元大金控（2885）在內的金融機構向來重視風險管理，這樣的DNA同樣體現在壽險產業之中，對台灣壽險業未來發展深具信心。