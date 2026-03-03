兆豐金董座董瑞斌：支持第七波選擇性信用管制維持現狀

中央銀行將在本月19日舉行今年第1季理監事會，外界關注第七波選擇性信用管制是否鬆綁。兆豐金控（2886）董事長董瑞斌，同時也是央行常務理事，他3日指出，基本上支持第七波選擇性信用管制維持現狀，由於管制措施效果還在發酵，認為現階段應維持現狀為宜。

兆豐金融集團3日舉行媒體春酒餐會，董瑞斌表示，政策一再強調是打炒房，而不是打房，現階段在企業金融方面，包括都更危老案等政策性貸款為優先；消費金融部分，只要是首購、新青安也都能暢通處理，目前從申貸到最後撥款大約20天左右，已經回到正常水準，而房貸業務幾乎有90%都是自住型，投資客幾乎已經看不到。

董瑞斌也說，基本上他個人支持第七波選擇性信用管制維持現狀，因為這個政策最主要目的是希望抑制炒房，目前也已達到效果，房價也穩定下來，成交量雖稍微縮小，但整體而言算是回到正常水準，既然政策還在發酵，就應該繼續讓它發酵，因此他認為現階段以維持現狀為宜。

另一方面，財政部長莊翠雲今年1月在立法院證實第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信及華南永昌投信正朝向「四合一」進行合併，對此，董瑞斌也表示，合併由誰來主導，要看誰比較適合來做這個事情，包括規模、系統、主導者的信任度等層面，他強調：｢成功不必在我」。至於進度，他則形容「還在談戀愛當中」，由於還沒有報到董事會，目前都還在繼續談，媒體則問他今年有機會嗎？他則表示「希望吧！」