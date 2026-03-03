快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。聯合報系資料照 戴瑞瑤
美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦等。不過國內金融業實際曝險集中在七國，前三大為阿聯、沙國與卡達，其中阿聯占比36%居首，成為布局核心。

壽險業為曝險主體。2025年底壽險對中東七國曝險1兆7,680億元、年減3.3%，其中債券部位1兆7,211億元，占比99.86%。債券中一半為政府債、另一半為金融債或公司債，A級以上占98%以上，屬高評等固定收益資產。

依規定，一旦信評降到非投資等級，須依國際會計準則提列預期信用損失，將直接影響獲利與資本。金管會已要求業者強化投資風險控管與因應措施。

銀行業則逆勢增加曝險。2025年底國銀對七國曝險5,827億元、年增29%，為三業中唯一成長者，以投資占53%最高，主因是對當地金融機構中長期授信增加所致。

證券期貨投信業曝險僅2.34億元、年減8.68億元，集中在阿聯與沙國，規模相對有限。證期局指出，券商多投資當地政府債與金融債，到期採換券操作，導致曝險金額波動。

此外，國人持有中東基金共134檔，規模678億元，較前年小幅減少，投資國同業集中在阿聯、沙國和卡達。

金融圈指出，中東曝險雖以高評等債券為主，但集中度高、部位龐大，一旦區域衝突升溫，推升信用風險貼水，壽險債券評價與資本壓力將首當其衝，這場戰事也成為壽險業海外投資風險的壓力測試。

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

兆豐金董座董瑞斌：支持第七波選擇性信用管制維持現狀

中央銀行將在本月19日舉行今年第1季理監事會，外界關注第七波選擇性信用管制是否鬆綁。兆豐金控（2886）董事長董瑞斌，同時也是央行常務理事，他3日指出，基本上支持第七波選擇性信用管制維持現狀，由於管制措施效果還在發酵，認為現階段應維持現狀為宜。

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

