金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪
美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。
中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦等。不過國內金融業實際曝險集中在七國，前三大為阿聯、沙國與卡達，其中阿聯占比36%居首，成為布局核心。
壽險業為曝險主體。2025年底壽險對中東七國曝險1兆7,680億元、年減3.3%，其中債券部位1兆7,211億元，占比99.86%。債券中一半為政府債、另一半為金融債或公司債，A級以上占98%以上，屬高評等固定收益資產。
依規定，一旦信評降到非投資等級，須依國際會計準則提列預期信用損失，將直接影響獲利與資本。金管會已要求業者強化投資風險控管與因應措施。
銀行業則逆勢增加曝險。2025年底國銀對七國曝險5,827億元、年增29%，為三業中唯一成長者，以投資占53%最高，主因是對當地金融機構中長期授信增加所致。
證券期貨投信業曝險僅2.34億元、年減8.68億元，集中在阿聯與沙國，規模相對有限。證期局指出，券商多投資當地政府債與金融債，到期採換券操作，導致曝險金額波動。
此外，國人持有中東基金共134檔，規模678億元，較前年小幅減少，投資國同業集中在阿聯、沙國和卡達。
金融圈指出，中東曝險雖以高評等債券為主，但集中度高、部位龐大，一旦區域衝突升溫，推升信用風險貼水，壽險債券評價與資本壓力將首當其衝，這場戰事也成為壽險業海外投資風險的壓力測試。
