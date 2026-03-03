臺銀人壽今年再獲「保險龍鳳獎」 持續吸引人才加入

臺銀人壽今年再度榮獲「保險龍鳳獎」肯定，獲選為財金保險相關科系畢業生嚮往之壽險公司之一，並榮獲「壽險公司內勤組特優」及「外勤組優等」雙項殊榮，充分展現企業品牌形象、專業實力與人才培育成果。於競爭日益激烈的金融保險市場中，臺銀人壽憑藉穩健經營體質與長期深耕人才策略，持續獲得青年學子與產學界高度肯定。

「保險龍鳳獎」由現代保險教育事務基金會主辦，為國內金融保險相關科系學生票選之重要指標獎項，長期以來深受業界與校園高度重視。該獎項不僅象徵企業品牌形象與市場聲譽，更反映青年世代對企業文化、發展前景與職涯規劃之綜合評價。臺銀人壽多年來屢次獲獎，展現國營體系穩健可靠、制度完善與發展清晰的競爭優勢，並持續在年輕世代心中建立值得信賴的雇主品牌形象。

臺銀人壽表示，身為臺灣金融控股公司旗下重要成員，臺銀人壽長期秉持誠信、專業與穩健原則，致力於打造兼具穩定與成長性的職場環境。公司持續優化人才培育制度，從新人教育訓練、專業證照輔導、在職進修補助到跨部門輪調機制，建立完整職涯發展藍圖，使同仁能持續累積專業實力，提升核心競爭力。同時，透過數位轉型推動與內部流程優化，強化員工工作效率與學習能量，形塑與時俱進的組織文化。

為因應組織發展與業務推動需求，臺銀人壽今年將持續辦理新進人員招募，誠摯邀請對金融保險產業懷抱熱忱、具備專業潛力與服務精神之優秀人才加入團隊，在穩定且具發展性的環境中開創職涯新里程。

臺銀人壽成立至今已近九十年，始終秉持「公平在心、待客如親」服務理念，積極配合政府政策與社會需求，推動普惠金融與高齡保障規劃，並持續發展多元化、貼近民眾需求之保險商品與服務。近年亦積極強化數位服務體驗，提升保戶服務便利性與效率，展現兼顧專業與溫度的品牌特色。