美元與人民幣保單銷售助攻 去年外幣保單新契約保費4,189億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會公布2025年截至年底外幣保單新契約保費收入約新台幣4,189.18億元，創近四年新高，其中傳統型保單占比83%，約3,485.96億元、年增28%，投資型保單占比17%，約703.22億元、年增41%，保險局指出，部分壽險公司與銀行通路合作推廣美元和人民幣保單，帶動整體外幣保單新契約保費攀升，占整體新契約保費收入約41.58%，較2023～2024年占比提高。

金管會保險局副局長陳清源表示，去年外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入比重約41.58%，對比2019～2024年依序為40.7%、53.84%、57.28%、53.2%、39.29%和38.33％，去年的占比為近三年新高，而新契約保費收入金額成長主因則與壽險公司和銀行通路合作推出外幣新商品有關，特別是美元投資型商品和美元利變型商品。

各幣別方面，保險局統計，去年美元傳統型保單新契約保費收入111.03億美元，年增33%，美元投資型保單21.49億美元，年增53%；澳幣傳統型保單去年賣出1.53億澳元，年減34%，澳幣投資型保單1.09億澳元，年減6%；人民幣傳統型保單去年賣出0.38億人民幣，投資型保單1.34億人民幣，兩者都年增41%。

陳清源表示，澳幣保單銷售情況較前年減少的主因是投資人對於澳幣資產的信心減損，保險公司推銷澳幣保單動能放緩，至於人民幣保單則因壽險公司推出投資型和傳統型新商品，與銀行通路搭配銷售而帶動新契約保費收入成長。

從12月單月來看，陳清源說，去年12月美元投資型保單新契約保費2.4億美元，相較11月的1.98億美元略微增加，主因是美國聯準會宣布降息一碼，帶動市場投資信心，美元傳統型保單也因部分壽險公司因應市場動能而開發美元利變型商品，帶動美元傳統型保單新契約保費達10.94億美元，較前月9.5億元成長。

展望今年度外幣保單的銷售情形，陳清源認為應回歸公司的銷售策略，壽險公司因過去幣別錯配問題，在商品經營策略方面都有逐步調整，後續將根據各公司規劃進一步追蹤調整和商品銷售情形。

