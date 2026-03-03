快訊

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
保單示意圖。圖／AI生成
保單示意圖。圖／AI生成

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

保險局副局長陳清源說明，投保健康險時的「健康告知事項」通常包括被保險人過去5年內是否曾罹患高血壓、癌症等疾病，或近2個月內是否因傷病接受醫師診療與用藥等情形，將作為保險公司核保與風險評估的重要依據。若要保人有隱匿、遺漏或不實說明，可能影響保險公司對危險的判斷。

依《保險法》規定，若要保人違反告知義務，有隱匿、遺漏不為說明或為不實之說明，足以變更或減少保險公司對於危險之估計者，保險公司得於知有解除原因後1個月內，且於契約訂立後2年內逕行解除契約；另被保險人帶病投保且未據實告知，即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，但保險公司仍可對投保前已發生的疾病不負給付責任

根據統計，去年壽險公司整體申訴與評議案件合計8,238件，其中涉及投保時帶病投保共549件，占整體6.66%，其中，申訴件數298件、評議件數251件；另單純違反告知義務的案件共188件，占比約2.28%，其中，申訴件數119件、評議件數69件。陳清源表示，觀察申訴與評議案件情況，顯示相關爭議仍具一定比例，因此有必要加強宣導。

從整體申訴和評議案件類型來看，醫療必要性爭議仍為保險申訴最大宗，占比約26.61%，主要是保險公司與消費者對於某些醫療處置是否屬於條款所稱「必要醫療」認知不同所致。

金管會提醒，為避免保戶投保時有未就要保書的書面詢問據實告知，而遭保險公司解除保險契約之情事，消費者於投保健康保險時應誠實告知被保險人健康狀況，以避免與保險公司發生相關的理賠爭議，有效分散未來的風險。

