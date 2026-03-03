快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

合庫蟬聯「保險龍鳳獎」三項優等 榮登保險財金畢業生最嚮往公司

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果揭曉，合庫金控（5880）集團再次展現雇主品牌魅力，於3日舉行的「保險龍鳳獎」頒獎典禮，不僅由合庫金控七度獲選畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，子公司合庫人壽亦獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，共囊括3大獎項，集團人才培育及經營成果備受新世代求職者肯定。

合庫致力打造全方位的幸福職場，提供具備市場競爭力的薪資水準及全面的員工福利制度，包含優於法規的休假制度、員工持股信託、未婚聯誼、社團活動、生育津貼補助、全面性員工定期健檢及多項特定項目健檢補助等；在證交所歷年公告的金融保險業「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，不論是薪資中位數或是平均數，合庫均名列同業前茅，其中最能代表基層員工福利的薪資中位數，於2024年更高達145萬元，榮登金控業之冠，對社會新鮮人而言相當具吸引力。

合庫人才培育深根校園，近年來擴大舉辦產學合作並將配合學校新增至8所，由資深人員傳授金融實務經驗，透過實際作業與理論之結合，協助實習生降低學用落差、快速接軌職場；另也持續走入20餘所大學院校，辦理校園徵才活動暨企業徵才說明會，與在校學生分享企業文化及職缺。合庫深知獲獎是榮耀也是責任，未來將持續優化職場環境，期待透過生力軍的持續加入，加強經驗傳承及世代交流。

合庫表示，2026年合庫持續招募新進人員，以子公司合庫銀行為主，總公開招考人數超過500人，除於年初辦理第一梯次公開招考180人外，第二梯次公開招考計400人，並配合同學畢業季時程，報名期間為3月2日至4月8日、筆試及面試分別於4月及5月舉行，並於6月初公告錄取名單，讓應屆畢業生可以無縫接軌，畢業即就業，有關其他新進人員招募資訊可詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。

合庫 產學合作

延伸閱讀

台新新光金、新壽同獲保險龍鳳獎 林維俊：人才是企業最大競爭力

獲財金新鮮人按讚 三商美邦人壽今年預計招募5000名新血

國泰金控與國泰人壽、國泰產險連14年摘「保險龍鳳獎」四冠

富邦金與子公司蟬聯保險龍鳳獎 蔡明興：持續推動多元人才培育方案

相關新聞

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

金管會緊盯2.35兆中東曝險 壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。