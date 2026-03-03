合庫蟬聯「保險龍鳳獎」三項優等 榮登保險財金畢業生最嚮往公司

2026「全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果揭曉，合庫金控（5880）集團再次展現雇主品牌魅力，於3日舉行的「保險龍鳳獎」頒獎典禮，不僅由合庫金控七度獲選畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，子公司合庫人壽亦獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，共囊括3大獎項，集團人才培育及經營成果備受新世代求職者肯定。

合庫致力打造全方位的幸福職場，提供具備市場競爭力的薪資水準及全面的員工福利制度，包含優於法規的休假制度、員工持股信託、未婚聯誼、社團活動、生育津貼補助、全面性員工定期健檢及多項特定項目健檢補助等；在證交所歷年公告的金融保險業「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，不論是薪資中位數或是平均數，合庫均名列同業前茅，其中最能代表基層員工福利的薪資中位數，於2024年更高達145萬元，榮登金控業之冠，對社會新鮮人而言相當具吸引力。

合庫人才培育深根校園，近年來擴大舉辦產學合作並將配合學校新增至8所，由資深人員傳授金融實務經驗，透過實際作業與理論之結合，協助實習生降低學用落差、快速接軌職場；另也持續走入20餘所大學院校，辦理校園徵才活動暨企業徵才說明會，與在校學生分享企業文化及職缺。合庫深知獲獎是榮耀也是責任，未來將持續優化職場環境，期待透過生力軍的持續加入，加強經驗傳承及世代交流。

合庫表示，2026年合庫持續招募新進人員，以子公司合庫銀行為主，總公開招考人數超過500人，除於年初辦理第一梯次公開招考180人外，第二梯次公開招考計400人，並配合同學畢業季時程，報名期間為3月2日至4月8日、筆試及面試分別於4月及5月舉行，並於6月初公告錄取名單，讓應屆畢業生可以無縫接軌，畢業即就業，有關其他新進人員招募資訊可詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。