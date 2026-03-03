快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金融集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席。記者葉佳華／攝影
兆豐金融集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席。記者葉佳華／攝影

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

董瑞斌在春酒餐會上致詞表示，兆豐金控2025年稅後純益約新台幣350億元，再創歷史新高，除了兆豐銀行維持高水準表現之外，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能也同步擴大，展望馬年，希望今年能夠再創新高，儘管過程中仍有風險及波動，但將會全力以赴。

隨著中東戰事引發通膨疑慮再起，董瑞斌3日表示，假設沒有人為哄抬的情況下，完全反映國際油價漲幅，由於水電燃氣占PPI（生產者物價指數）約占7%，其中電費約占4%；油料費則占CPI權重約2%，對於國內通膨影響應屬有限；但就怕除了水電燃氣之外，也會反映在其他物價上，這也是為什麼政府要穩定物價，避免趁機哄抬物價。

另外，中東戰火再起，也導致荷莫茲海峽運輸停擺，台灣進口的油源、天然氣等能源面臨安全性考驗，董瑞斌指出，首先要先看荷莫茲海峽封鎖的時間有多長，以台灣來說，卡達雖是台灣進口天然氣的最大來源，但過去幾年來，中油持續分散油源，包括澳洲、美國，現在都可以提供天然氣給台灣，因此可以透過替代的方式來解決。

董瑞斌進一步指出，目前天然氣有80%用於發電，而天然氣的儲存量大約11、12天左右，中油一年約有100艘天然氣船進來，平均一天送來3天的天然氣儲存量，隨著2月28日中東開打，假設2月27日從卡達離開到台灣約兩周，再加上儲存量兩周，等於有1個月時間可以用，且從卡達來的天然氣占三分之一，若再從澳洲等產氣國臨時增加進口，研判短期一個月內，對於物價不會有太大的波動。

董瑞斌也說，中油也有穩定機制，因此真正反映漲幅的空間不大，除非油價一口氣上漲20%、持續上漲半年以上，連中油也受不了，國庫預算補貼又不通過，只好調整；否則預料這一、二個月不會純粹因油氣而造成物價波動。

對於國際油價產生後續影響以及是否牽動聯準會的降息步伐？董瑞斌指出，若戰事持續拉長，確實有可能面臨全球性通膨，但他認為，若戰事並未持續很久的話，研判對於物價僅是短期性的衝擊，即使假設荷莫茲海峽因戰事延長被封鎖4周，雖然很嚴重，但也並非是「世界末日」。

至於對於聯準會的利率決策影響，董瑞斌則認為，由於聯準會主要是看個人消費支出物價指數（PCE），而非消費者物價指數（CPI），由於這次很明顯是因能源所造成的影響，預料可能會將突發性因素排除掉，因此相對上漲的幅度可能不會這麼高，但他也強調，如果能源成為長期性問題，就可能會影響聯準會的降息步調。

中東 油價 兆豐金控 董瑞斌 天然氣

延伸閱讀

中東動盪害「斷氣」？兆豐金控董座指天然氣安全存量約11至12天 可改美澳進口

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

相關新聞

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

金管會緊盯2.35兆中東曝險！壽險1.7兆元面臨評價震盪

美伊戰事升溫，金管會緊盯金融業對中東地區曝險。統計至2025年底，銀行、證券和壽險業對中東七國總曝險2兆3,509億元，其中86%為投資部位，且高度集中在壽險債券資產。一旦區域衝突擴大，短期恐引發評價波動，長期更牽動資本與風控壓力。

投保健康險注意！ 漏掉這點未回答恐被自動解約

投保健康保險注意！金管會指出，民眾投保健康保險時，除了應審慎評估自身保障需求與經濟能力，並留意商品類型外，也要特別注意條款內容，包括疾病與醫療行為的定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定。其中最關鍵的一點，是投保時必須針對要保書上的「健康告知事項」據實回答，避免因告知不實遭保險公司解約而衍生消費糾紛，據統計，去年此類申訴和評議案件共計549件。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。