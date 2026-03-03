中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

兆豐金融（2886）集團3日舉行媒體春酒餐會，由金控董事長董瑞斌率領集團各子公司等高階主管出席，談到近期中東戰事的後續影響層面，董瑞斌指出，最主要得看戰事持續多久，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；針對戰事衝擊天然氣、油源進口，他則指出，中油近幾年持續分散油源，可改由從美國、澳洲進口天然氣。

董瑞斌在春酒餐會上致詞表示，兆豐金控2025年稅後純益約新台幣350億元，再創歷史新高，除了兆豐銀行維持高水準表現之外，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能也同步擴大，展望馬年，希望今年能夠再創新高，儘管過程中仍有風險及波動，但將會全力以赴。

隨著中東戰事引發通膨疑慮再起，董瑞斌3日表示，假設沒有人為哄抬的情況下，完全反映國際油價漲幅，由於水電燃氣占PPI（生產者物價指數）約占7%，其中電費約占4%；油料費則占CPI權重約2%，對於國內通膨影響應屬有限；但就怕除了水電燃氣之外，也會反映在其他物價上，這也是為什麼政府要穩定物價，避免趁機哄抬物價。

另外，中東戰火再起，也導致荷莫茲海峽運輸停擺，台灣進口的油源、天然氣等能源面臨安全性考驗，董瑞斌指出，首先要先看荷莫茲海峽封鎖的時間有多長，以台灣來說，卡達雖是台灣進口天然氣的最大來源，但過去幾年來，中油持續分散油源，包括澳洲、美國，現在都可以提供天然氣給台灣，因此可以透過替代的方式來解決。

董瑞斌進一步指出，目前天然氣有80%用於發電，而天然氣的儲存量大約11、12天左右，中油一年約有100艘天然氣船進來，平均一天送來3天的天然氣儲存量，隨著2月28日中東開打，假設2月27日從卡達離開到台灣約兩周，再加上儲存量兩周，等於有1個月時間可以用，且從卡達來的天然氣占三分之一，若再從澳洲等產氣國臨時增加進口，研判短期一個月內，對於物價不會有太大的波動。

董瑞斌也說，中油也有穩定機制，因此真正反映漲幅的空間不大，除非油價一口氣上漲20%、持續上漲半年以上，連中油也受不了，國庫預算補貼又不通過，只好調整；否則預料這一、二個月不會純粹因油氣而造成物價波動。

對於國際油價產生後續影響以及是否牽動聯準會的降息步伐？董瑞斌指出，若戰事持續拉長，確實有可能面臨全球性通膨，但他認為，若戰事並未持續很久的話，研判對於物價僅是短期性的衝擊，即使假設荷莫茲海峽因戰事延長被封鎖4周，雖然很嚴重，但也並非是「世界末日」。

至於對於聯準會的利率決策影響，董瑞斌則認為，由於聯準會主要是看個人消費支出物價指數（PCE），而非消費者物價指數（CPI），由於這次很明顯是因能源所造成的影響，預料可能會將突發性因素排除掉，因此相對上漲的幅度可能不會這麼高，但他也強調，如果能源成為長期性問題，就可能會影響聯準會的降息步調。