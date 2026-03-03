快訊

台新新光金、新壽同獲保險龍鳳獎 林維俊：人才是企業最大競爭力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控、新光人壽同獲保險龍鳳獎，由台新新光金控品牌公關處資深副總李英偉(右)、新光人壽業務通路總處執行副總經理劉信成(左)代表領獎。圖／台新新光金控提供
台新新光金控、新光人壽同獲保險龍鳳獎，由台新新光金控品牌公關處資深副總李英偉(右)、新光人壽業務通路總處執行副總經理劉信成(左)代表領獎。圖／台新新光金控提供

由《現代保險教育事務基金會》舉辦「2026保險龍鳳獎」3日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）獲頒全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司-特優」，子公司新光人壽則獲選為「最嚮往的壽險公司內勤組-優等」、「最嚮往的壽險公司外勤組-優等」，顯示台新新光金控及子公司在人才培育、完善的職涯發展等相關規劃，獲得年輕學子的高度肯定。

《現代保險教育事務基金會》每年針對全國財金保險相關系所應屆畢業生進行就業意願調查，選出畢業生最嚮往的金融機構。台新新光金控及新光人壽憑藉著穩健經營與完善的福利制度脫穎而出，分別獲選為全國財金保險系所應屆畢業生最嚮往的金控公司及壽險公司。

台新新光金控總經理林維俊表示，金融業正經歷數位轉型、AI浪潮來襲，所需要的人才也越來越多元，隨著銀行、壽險、證券、投信各業種子公司陸續完成整併，可預見業務規模將持續擴增，AI的應用也越來越廣泛，除了金融專業人才外，將積極招募科技等跨領域人才，透過產學合作、海外招募及研發替代役三大管道，延攬更多跨領域的人才加入。

林維俊指出，台新新光金控秉持「人才是企業最大競爭力」的理念，提供具備競爭力的薪酬與完善的福利制度，包括：彈性工時制度讓員工可兼顧工作與生活、優於勞基法的產假、產檢假、陪產檢假、陪產假，更將子女教育津貼從國小延伸至大學階段，並首創子女結婚假；其他還包括：成家優惠貸款、紓壓按摩小站、優惠眷屬團險、定期健檢等全方位照顧員工及其家庭不同生命階段的需求。

子公司新光人壽則獲得「最嚮往的壽險公司內勤組-優等」、「最嚮往的壽險公司外勤組-優等」雙殊榮。新光人壽業務通路總處執行副總經理劉信成表示，新壽激勵員工追求成長，提供各項業務獎勵，以及專業暨技術獎勵津貼與獎金，讓新進人員在安定的環境中，激發更多專業能力。

此外，新壽也規畫豐富的產品內容及完善的獎勵制度，協助業務員及團隊達成精準行銷的目標，以此厚植業務員銷售戰力。劉信成指出，2026年將以招募、定著、養成三大主軸規劃徵才策略，為持續壯大超業團隊，已擬定內部超業訓練與外部學習獎助、製作超業西裝外套及相關獎勵與榮耀表揚等，厚實團隊戰力。

展望未來，台新新光金控將持續優化薪酬福利制度，從職涯發展到退休規劃，提供員工全方位支持，包括實施員工持股信託、健康促進計畫等措施，打造兼具發展前景與幸福感的工作環境，與員工攜手創造共好、雙贏的優質職場環境。

