獲財金新鮮人按讚 三商美邦人壽今年預計招募5000名新血

現代保險教育事務基金會日前公布2026「全國大學保險財金等系所學生就業意願」大調查，並於3日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮。三商美邦人壽（2867）今年第14度榮獲雙獎殊榮-「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的壽險公司」與壽險公司內勤組優等及壽險公司外勤組優等。三商美邦業務通路本部副總經理左南興代表公司，接受金管會保險局副局長蔡火炎頒贈獎盃。

三商美邦今年預計招募內外勤5千名新血，涵蓋多個專業領域。該公司提供完整考照、行銷、保戶服務等訓練，幫助外勤新進人員在初期即能立下明確方向，進階培訓規劃包括國際高級理財顧問證照班、退休理財規劃顧問證照班，同時推動Agent Pro專案，培養數位時代尖端專業壽險顧問。內勤部分2019年起推動「接班人計畫」，透過遴選、培育、評估等階段，培養具潛力與發展性的接班人；因應未來市場需求與科技創新，於2024年即推出AI與金融業務相關課程、講座，為公司發展注入創新思維，並與同仁攜手並進。

秉持「一句承諾 一生的朋友」品牌精神，三商美邦人壽33年來溫柔且堅定地陪伴保戶，也體現在對員工的行為準則。除提供優於市場的薪資條件，還有專業考試獎勵制度、社團活動補助等福利；公司大樓設置運動健身器材、每年舉辦員工運動日和家庭日，聘雇專責勞工健康服務人員，提供員工健康指導，並與新竹市生命線協會合作，提供同仁不限時、次數電話諮詢服務。三商美邦不僅實踐幸福職場環境，更進一步透過實質作為，關心員工身心健康。

三商美邦人壽自我期許是保險新人最佳推手，並且鼓勵員工積極參與志工活動，提供每年2日志工假，期許員工參與公益事務，與公司攜手共創職涯價值，成為企業、社會永續發展的核心力量。鼓勵渴望在保險業立足的求職新人能「成就自己、幫助別人」，加入三商美邦，勇於掌握、開創自己的人生。