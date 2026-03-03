快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

獲財金新鮮人按讚 三商美邦人壽今年預計招募5000名新血

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽榮獲保險龍鳳獎雙獎，由業務通路本部副總經理左南興(右)代表接受保險局副局長蔡火炎(左)頒贈獎座。圖／三商美邦人壽提供
三商美邦人壽榮獲保險龍鳳獎雙獎，由業務通路本部副總經理左南興(右)代表接受保險局副局長蔡火炎(左)頒贈獎座。圖／三商美邦人壽提供

現代保險教育事務基金會日前公布2026「全國大學保險財金等系所學生就業意願」大調查，並於3日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮。三商美邦人壽（2867）今年第14度榮獲雙獎殊榮-「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的壽險公司」與壽險公司內勤組優等及壽險公司外勤組優等。三商美邦業務通路本部副總經理左南興代表公司，接受金管會保險局副局長蔡火炎頒贈獎盃。

三商美邦今年預計招募內外勤5千名新血，涵蓋多個專業領域。該公司提供完整考照、行銷、保戶服務等訓練，幫助外勤新進人員在初期即能立下明確方向，進階培訓規劃包括國際高級理財顧問證照班、退休理財規劃顧問證照班，同時推動Agent Pro專案，培養數位時代尖端專業壽險顧問。內勤部分2019年起推動「接班人計畫」，透過遴選、培育、評估等階段，培養具潛力與發展性的接班人；因應未來市場需求與科技創新，於2024年即推出AI與金融業務相關課程、講座，為公司發展注入創新思維，並與同仁攜手並進。

秉持「一句承諾 一生的朋友」品牌精神，三商美邦人壽33年來溫柔且堅定地陪伴保戶，也體現在對員工的行為準則。除提供優於市場的薪資條件，還有專業考試獎勵制度、社團活動補助等福利；公司大樓設置運動健身器材、每年舉辦員工運動日和家庭日，聘雇專責勞工健康服務人員，提供員工健康指導，並與新竹市生命線協會合作，提供同仁不限時、次數電話諮詢服務。三商美邦不僅實踐幸福職場環境，更進一步透過實質作為，關心員工身心健康。

三商美邦人壽自我期許是保險新人最佳推手，並且鼓勵員工積極參與志工活動，提供每年2日志工假，期許員工參與公益事務，與公司攜手共創職涯價值，成為企業、社會永續發展的核心力量。鼓勵渴望在保險業立足的求職新人能「成就自己、幫助別人」，加入三商美邦，勇於掌握、開創自己的人生。

三商美邦人壽

延伸閱讀

國泰金控與國泰人壽、國泰產險連14年摘「保險龍鳳獎」四冠

富邦金與子公司蟬聯保險龍鳳獎 蔡明興：持續推動多元人才培育方案

培育具創新精神人才 法國巴黎人壽再度榮獲2026保險龍鳳獎

新安東京海上產險再度獲頒2026保險龍鳳獎

相關新聞

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

獲財金新鮮人按讚 三商美邦人壽今年預計招募5,000名新血

現代保險教育事務基金會日前公布2026「全國大學保險財金等系所學生就業意願」大調查，並於3日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮。三商美邦人壽（2867）今年第14度榮獲雙獎殊榮-「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的壽險公司」與壽險公司內勤組優等及壽險公司外勤組優等。三商美邦業務通路本部副總經理左南興代表公司，接受金管會保險局副局長蔡火炎頒贈獎盃。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。