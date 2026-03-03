國泰金控與國泰人壽、國泰產險連14年摘「保險龍鳳獎」四冠

《現代保險雜誌》3日舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，揭曉「第31回全國大學保險財經系所學生就業意願問卷大調查」結果。國泰金控（2882）攜手子公司國泰人壽、國泰產險連續14年獲獎肯定，再度奪下「最嚮往的金控公司」、「最嚮往的壽險公司（內勤）」、「最嚮往的壽險公司（外勤）」，以及「最嚮往的產險公司」四項特優大獎，締造大滿貫佳績。集團積極以AI應用賦能、培育金融科技人才，並打造多元兼容的職場環境，成為莘莘學子畢業後就職金融業首選。

國泰金控訂定「集團層級職場培力藍圖」，以「重塑員工技能」、「升級員工技能」、「建構領導梯隊」與「形塑多元共融職場」四大主軸為核心，以完善的學習資源，協助同仁在快速變動的市場中保持競爭力。透過年度主題式學習活動，建構集團跨領域知識交流平台，例如「共享學堂」推動跨部門知識共享，鼓勵同仁擔任講師、分享自身專業；「登峰講堂」則每季邀請國內外專家分享趨勢觀點，引導同仁吸收新知；並以系統化學習資源，強化員工的AI與數位技能。另打造「國泰共融小鎮」，推動全人關懷、跨世代共融與壯世代賦能等行動方案，形塑多元共融的職場環境，助力不同世代與專長的同仁協作共創成果。此外，亦持續透過說明會、講座、實習與校園產學合作，號召具科技思維與問題分析與解決能力的優秀青年加入，共同打造AI金融新世代。

國泰金控與子公司透過多元體驗計畫，支持新世代探索職涯、接軌職場，像是集團「CIP暑期實習計畫」每年吸引逾2,000人申請，其中有約600名學生透過此計畫申請至國泰人壽實習，藉由專案實作累積內勤實務經驗；「業務菁英實習計畫」則提供實際業務見習，已累積近千名學子參與。國泰人壽另舉辦「夢想直販所」暑期營隊及「新『泰』度」創意競賽，啟發學生從中學習金融專業知識；「校園樹」網站則整合實習、考照獎學金與前輩經驗，提供從校園銜接職場的完整資源。針對追求職涯彈性發展的求職者，國泰人壽於全台300多個營業據點推動「Young高登計畫」，提供「領航新秀業務員（PSA）」與「斜槓業務員（CA）」雙軌模式，能依個人生涯規劃，靈活選擇專職或兼職，吸引年輕新秀加入。

在金融科技應用方面，國泰人壽將AI視為推動企業轉型與人才升級的核心引擎，透過人才培育計畫及多元的線上學習資源，支持內外勤員工實現專業加值。目前國泰人壽已培育近500位具內部專業培訓課程認證的數據分析師，且逾八成內勤員工完成GenAI實務課程；外勤業務夥伴可透過「AI Coach智能對練系統」，模擬客戶互動並優化應對流程，展現國泰人壽對於人才培育的重視。

在數位轉型的驅動下，國泰產險除了透過流程優化提升工作效率、思維轉變培養敏捷與彈性，亦透過積極發展數位工具，強化業務開發與服務競爭力。此外，國泰產險亦長期深耕人才培育與建構幸福職場，結合AI數位轉型與多元培育制度，吸引各領域優秀人才加入，如產險業務涵蓋個人旅遊、住宅、手機及汽機車保險，以及企業財產設備、營造工程、法律責任、運輸與資訊安全等保險服務，廣納土木工程、消防、營建、環安、化工等跨領域專業人才，以因應多元風險評估需求，充實精準風險管理的人才庫。在員工發展方面，國泰產險規劃完整的核保理賠專業考試制度與線上訓練課程，並提供新人考取證照獎勵，鼓勵員工持續精進專業能力。同時，透過員工協助方案與定期舉辦戶外體能活動，守護員工身心靈健康，營造安心的工作環境。

展望未來，國泰金控與旗下子公司將持續以創新與敏捷思維推動人才培育發展，並積極透過AI工具賦能員工數位學習力。集團亦致力於打造友善職場，讓員工在自主與信任的環境中持續成長，與組織攜手共創更好的職涯新篇章。