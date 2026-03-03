金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

和2024年底相較，2024年年底金融三業的曝險，包括銀行業4512億元、保險業1兆8286億元、證期業11.02億元，合計2兆2809.02億元，年增700.32億元，年增3.07％。

對於銀行業的曝險狀況，銀行局副局長王允中說，國銀在中東曝險共7個國家，以投資、授信為主，前三大為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達。投資主要和當地主權債、金融債券有關，授信也和當地金融機構、當地企業相關，國銀在伊朗則沒有任何曝險金額。

保險局副局長陳清源指出，保險業去年底在中東曝險共7個國家，金額為1兆7680億元，前三大為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達，主要投資於固定收益的債券為主，其中有一半投資政府債，另一半則投資金融債、公司債。

證期局副局長黃厚銘指出，證券期貨業本身去年底曝險2.34億元，主要為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，投信基金投資於中東則為683億元。