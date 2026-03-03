快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金與子公司蟬聯保險龍鳳獎 蔡明興：持續推動多元人才培育方案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2026保險龍鳳獎」15度蟬聯四項特優。圖／富邦金控提供
富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2026保險龍鳳獎」15度蟬聯四項特優。圖／富邦金控提供

《現代保險雜誌》公布2026年「全國財金保險系所畢業生就業意願」調查結果，並於3日舉行2026「保險龍鳳獎」頒獎典禮。富邦金控（2881）15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司15度蟬聯四項特優，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

富邦金控董事長蔡明興表示，保險龍鳳獎31年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，已成為社會新鮮人求職選擇的重要專業指標，也深受產官學界重視。富邦金控、富邦人壽、富邦產險15度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，是對富邦在人才發展與企業經營上的肯定。2025年富邦金控再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1,208.5億元，EPS8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。富邦亦持續整合集團與子公司資源，推動多元人才培育方案，包括主管培訓與領導力精鍊計畫、基層儲備主管制度，以及提升全員數據應用能力等，同時優化數位學習平台，支持員工自我成長與職涯發展。未來，富邦將持續打造友善且具幸福感的職場環境，與員工攜手邁向更卓越的里程碑。

富邦人壽第15度榮獲保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」，內勤組、外勤組皆獲特優肯定，其中外勤組更以51.9%的勾選率領先同業，深獲全國財金保險相關科系畢業生肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力打造兼具專業成長與職涯幸福感的人才發展環境，外勤業務推動，持續以創業制為核心，並推出新人獎勵制度，另結合「新銳學程」與「精銳學程」系統化培訓，搭配數位輔銷工具與實務導向訓練，支持業務夥伴穩健發展；內勤員工則透過多元職涯發展制度，營造穩定且具成長性的職場，亦榮獲臺灣企業永續獎「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」，展現對員工照顧與職場韌性的長期投入。

富邦產險總經理賴榮崇表示，人才是企業永續的關鍵，公司依據不同職務需求規劃培訓藍圖，輔以多元化學習模式，協助同仁緊跟市場趨勢提升專業能力。面對數位金融快速演進，富邦產險強化FinTech人才培育，開辦趨勢講座、資訊安全風險控管與創新應用等數位金融課程，同時將ESG融入招募、訓練與員工承諾計畫中，提供線上學習資源並推動考取永續相關證照，培育永續與數位跨域人才。同時，深化產學合作，於各大專院校開設產險實務課程，透過實習工讀專案協助學子累積實務經驗，強化銜接職涯能力。隨著海外據點拓展，富邦產險重視海外子公司的人才發展，除由內部徵選同仁外派赴任，也對外招募有志之士。未來，富邦產險將持續發揮保險正向力量，吸引更多優秀人才投入產業，共創社會共好。

富邦 蔡明興 職涯發展

延伸閱讀

培育具創新精神人才 法國巴黎人壽再度榮獲2026保險龍鳳獎

新安東京海上產險再度獲頒2026保險龍鳳獎

保誠人壽啟動2026年度儲備幹部計畫 迎戰 AI 世代的人才轉型

國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

相關新聞

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。