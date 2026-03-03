富邦金與子公司蟬聯保險龍鳳獎 蔡明興：持續推動多元人才培育方案

《現代保險雜誌》公布2026年「全國財金保險系所畢業生就業意願」調查結果，並於3日舉行2026「保險龍鳳獎」頒獎典禮。富邦金控（2881）15度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司15度蟬聯四項特優，再度獲得全國財金保險系所畢業生的高度青睞，展現卓越的人才培育與永續經營實力。

富邦金控董事長蔡明興表示，保險龍鳳獎31年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，已成為社會新鮮人求職選擇的重要專業指標，也深受產官學界重視。富邦金控、富邦人壽、富邦產險15度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，是對富邦在人才發展與企業經營上的肯定。2025年富邦金控再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1,208.5億元，EPS8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。富邦亦持續整合集團與子公司資源，推動多元人才培育方案，包括主管培訓與領導力精鍊計畫、基層儲備主管制度，以及提升全員數據應用能力等，同時優化數位學習平台，支持員工自我成長與職涯發展。未來，富邦將持續打造友善且具幸福感的職場環境，與員工攜手邁向更卓越的里程碑。

富邦人壽第15度榮獲保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」，內勤組、外勤組皆獲特優肯定，其中外勤組更以51.9%的勾選率領先同業，深獲全國財金保險相關科系畢業生肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力打造兼具專業成長與職涯幸福感的人才發展環境，外勤業務推動，持續以創業制為核心，並推出新人獎勵制度，另結合「新銳學程」與「精銳學程」系統化培訓，搭配數位輔銷工具與實務導向訓練，支持業務夥伴穩健發展；內勤員工則透過多元職涯發展制度，營造穩定且具成長性的職場，亦榮獲臺灣企業永續獎「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」，展現對員工照顧與職場韌性的長期投入。

富邦產險總經理賴榮崇表示，人才是企業永續的關鍵，公司依據不同職務需求規劃培訓藍圖，輔以多元化學習模式，協助同仁緊跟市場趨勢提升專業能力。面對數位金融快速演進，富邦產險強化FinTech人才培育，開辦趨勢講座、資訊安全風險控管與創新應用等數位金融課程，同時將ESG融入招募、訓練與員工承諾計畫中，提供線上學習資源並推動考取永續相關證照，培育永續與數位跨域人才。同時，深化產學合作，於各大專院校開設產險實務課程，透過實習工讀專案協助學子累積實務經驗，強化銜接職涯能力。隨著海外據點拓展，富邦產險重視海外子公司的人才發展，除由內部徵選同仁外派赴任，也對外招募有志之士。未來，富邦產險將持續發揮保險正向力量，吸引更多優秀人才投入產業，共創社會共好。