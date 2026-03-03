培育具創新精神人才 法國巴黎人壽再度榮獲2026保險龍鳳獎

法巴人壽深信人才是推動企業成長的核心，為培育具創新精神的金融保險人才，法巴人壽積極提供訓練資源、打造多元共融文化及友善的職場環境。今年，法巴人壽再度榮獲「保險龍鳳獎」，被財金保險系所應屆畢業生票選為「最嚮往的壽險公司 – 內勤組」優等，顯示其對人才發展的投入，持續受到即將邁入社會的年輕人高度肯定。

「保險龍鳳獎」由現代保險教育事務基金會主辦，每年針對全國大學保險與財金相關系所學生進行職涯意願調查，是保險與金融產業求職市場的重要指標之一。法巴人壽總經理黃宥甄表示，「法巴人壽很開心再次受到年輕世代的支持。我們會持續觀察及傾聽每個世代、每個族群的想法與期待，推出與時俱進的產品與服務，一起把事情做得更好，推動保險普及化」。

法巴人壽已連續 15 年與政大 Cardif 銀行保險研究發展中心攜手合作，共同推動產學交流。透過研討會、專題研究等形式，促進台灣銀行保險市場的專業與健全發展。為提供學生發揮創意與深入了解保險業務的舞台，法巴人壽持續舉辦校園黑客松創意競賽，並每年開放內勤實習名額與企業參訪，讓年輕世代能在求職前有機會培養更貼近實務的知識與理解。

人才是保險產業的維持競爭力的重要資產。法巴人壽致力提供員工優質的學習與成長環境，提供多元訓練課程，幫助員工提升專業技能與管理能力，同時創造開放透明的溝通文化，促進員工與主管間的交流與互動、更提供國際化的工作視野與內部輪調機會，鼓勵員工挑戰不同職位，開拓職涯可能性。

為打造能讓人才自在發揮所長的工作環境，法巴人壽提供優於法規的休假制度、彈性工時與智能遠距工作制度，建立多元、平等、尊重的職場文化，多項措施亦獲得TCSA台灣企業永續獎「性別平等領袖獎」、臺北市職場性別平等認證「銀質獎」、「精進獎」、「創意獎」、台灣同志職場友善指標認證企業等多項肯定。