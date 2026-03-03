快訊

元大人壽首發日圓利變保單 宣告利率2.6%最長保到111歲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
元大人壽今日宣布發行「日優寶日圓利率變動型終身壽險」，壽險公會理事長陳慧遊（右），更為這張國內首檔日圓保單站台，成為第一位投保人，並和元大人壽總經理翁志宏完成簽約。圖／元大金控提供
元大人壽今日宣布發行「日優寶日圓利率變動型終身壽險」，壽險公會理事長陳慧遊（右），更為這張國內首檔日圓保單站台，成為第一位投保人，並和元大人壽總經理翁志宏完成簽約。圖／元大金控提供

元大人壽今日宣布發行「日優寶日圓利率變動型終身壽險」，這也是國內首張日圓的利變壽險保單，該保單可選擇一次繳或二年期繳費的方式來投保，宣告利率達2.6%，最長保障到111歲，壽險公會理事長陳慧遊，更為這張國內首檔日圓保單站台，成為第一位投保人。

這張保單也將在銀保通路銷售，據了解，除了元大銀行及元大證券，和彰化銀行首賣之外，據了解，其他銀行也有相當大的興趣，目前已知，該商品也將在台灣銀行等公股行庫通路銷售，另外民營銀行裡，據悉中信銀也將上架該商品銷售。

元大人壽規畫，躉繳的放滿四年之後就可解約且免收解約費用，二年繳則放滿六年解約免收解約費用。該投保門檻大約為80萬日圓，目前除了國人赴日旅遊對日圓需求越來越旺之外，中小企業主對日圓收付的需求亦高，再加上隨著台日關係密切，國人赴日本置產、受教育的人數也越來越多，日圓需求的面向越來越廣，若保戶有日圓的資金用途，則直接拿保單的日圓資金支付即可，不用再重複換匯。

元大人壽總經理翁志宏指出，不論從日經指數近五年來的大漲3倍，或是日本十年期公債目前的利率水準已超過2%，以及股神巴菲特持續加碼日本五大商社，在在都證明日本的投資潛力，此時元大人壽推出這張國內唯一的日圓利變壽險保單，相信持有越久，複利效果越高。

壽險公會理事長陳慧遊指出，對於這張日圓保單，沒有勇於挑戰的國家，是沒有希望的，他樂見這張創新保單能在台灣問世，他自己也將購買這張保單；陳慧遊也認為，日圓匯率長線仍會升值，這張保單持有時間久了，更有機會能匯利雙賺。他也表示，買了這張保單之後，也會更關心在日本的投資機會，並且對於日本未來的5至10年的經濟有信心。

日圓兌台幣匯率來到0.2105，現在更進一步來到0.2，日圓越來越便宜，民眾也買得越來越多，換日幣遊日本越來越夯，而且置產也更為熱門，而以日幣基金來，110年僅持有128.3億元，現在已增至 976.6億，成長 661%，成長潛力遠高於美元計價基金，而目前的日圓資產配置，除了基金之外，尚沒有保單，因此元大人壽正式開賣這張利變壽險。

該保單宣告利率為2.6%，躉繳及二年期繳，更有利於資金快速完成資產配置。例如，若以1800萬日圓投保，要繳1503萬日圓的保費，客戶80歲時，可有3930萬日圓，約2.6倍，身故總給付也達4124萬日圓，持續持有，解約總給付更有7580萬日圓，高達5倍。

翁志宏也指出，接軌之後，CSM的提升，保障型商品相對投資型保單對CSM更好，而且不會有幣別錯配的問題，因此有利於接軌。他也說明，這張保單的投資，基本上是以日本公債為主，元大金控的投資向來重視風控，例如金融海嘯元大沒有受損，這在業界非常難得。

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

金管會統計 金融三業中東曝險2025年底已達2兆3509億

根據金管會最新的金融三業對中東曝險統計，截至2025年底，銀行業5827億元、保險業1兆7680億元、證期業2.34億元，合計2兆3509.34億元。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

