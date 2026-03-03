快訊

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
新台幣兩日共重挫3.58角，收在31.609元。聯合報系資料照
新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

盤中最低一度觸及31.64元，午盤後貶勢加劇，顯示美元買盤力道明顯放大。值得注意的是，今日全日成交量達30.98億美元，量能明顯放大，顯示市場資金匯出力道極強，轉向動作明確。匯銀主管表示，台股大跌，不少外資確實有匯出，31.6元原本被視為短線支撐，但在國際美元強勢與外資匯出壓力同步升溫下，加上尾盤前央行也沒有進場調節，最後失守。

匯銀主管分析，美伊戰爭可能延續，國際動盪恐怕不會太快結束，因此國際美元維持強勢，加上台股同步重挫，外資避險情緒升溫，帶動資金回流美元資產，是匯價快速走貶的主因。

匯銀主管指出，31.6元失守後，市場技術面壓力轉強，後續須觀察美元指數與外資動向，若美元續強，新台幣32元大關挑戰恐怕很快到來。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

