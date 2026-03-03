資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

盤中最低一度觸及31.64元，午盤後貶勢加劇，顯示美元買盤力道明顯放大。值得注意的是，今日全日成交量達30.98億美元，量能明顯放大，顯示市場資金匯出力道極強，轉向動作明確。匯銀主管表示，台股大跌，不少外資確實有匯出，31.6元原本被視為短線支撐，但在國際美元強勢與外資匯出壓力同步升溫下，加上尾盤前央行也沒有進場調節，最後失守。

匯銀主管分析，美伊戰爭可能延續，國際動盪恐怕不會太快結束，因此國際美元維持強勢，加上台股同步重挫，外資避險情緒升溫，帶動資金回流美元資產，是匯價快速走貶的主因。

匯銀主管指出，31.6元失守後，市場技術面壓力轉強，後續須觀察美元指數與外資動向，若美元續強，新台幣32元大關挑戰恐怕很快到來。