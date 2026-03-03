快訊

新安東京海上產險再度獲頒2026保險龍鳳獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新安東京海上產險人力資源部協理林季蓉(右)從保險局副局長蔡火炎(左)手中接受2026保險龍鳳獎獎項。圖／新安東京海上產險提供
現代保險雜誌公布2026年「全國大學保險財金系所學生就業意願」調查結果，並於3日舉行「2026保險龍鳳獎」頒獎典禮，新安東京海上產險憑藉其在人才發展與幸福職場的卓越耕耘再度獲頒「保險龍鳳獎產險組優等」，持續蟬連國內30所大專院校應屆畢業生心目中最嚮往的產險公司之一。此項殊榮不僅彰顯年輕學子對新安東京海上產險品牌的高度信賴，更印證在人才培育領域的深厚實力。

新安東京海上產險將「員工成長」視為對人才最關鍵的長期投資，致力建構兼具回應職務所需的專業技能及員工自主規劃職涯，形成讓成長無處不在的全方位學習系統。例如常態開辦商品、理賠、核保等專業職能內訓課程，並建立定期職務輪調制度，透過跨部門實戰歷練，系統化培育具備宏觀視野的人才。同步善用獨有之國際性學習資源，每年定期與母公司東京海上集團內子公司進行跨國共學，就保險專業、金融科技、商品研發、風險管理、數位轉型、DEI多元共融及永續發展等議題分享交流，掌握全球保險業脈動。亦與國內多所大專院校合作提供企業實習機會，由專業同仁帶領學生融合理論實務，提前為產業培育具備即戰力的新世代人才。

此外，秉持著幸福員工是企業永續成長與卓越服務的基石，也透過多元學習與共融文化、彈性制度來全面支持員工的工作、生活與成長，啟動「多元數位學習方案」，提供涵蓋八大領域的線上學習平台，支持同仁自主規劃成長路徑；系統性開辦DEI（多元、平等、共融）訓練課程，提升全體同仁對包容性職場的理解與尊重，更與「公平待客」精神內外呼應，由對內的「友善公平及多元尊重」自然延伸為對外服務客戶的包容與細心。全面實施彈性上下班制度，推行每月一日「Early Home」提早下班、到職滿一年即享額外2天幸福假、1天生日假，賦予員工自主管理時間的空間，有效紓解工作與家庭照護的壓力。

新安東京海上產險近期正式啟動志工假制度，提供年度2天志工假以鼓勵每位員工在工作之餘投入社會服務，將自身的專業能力與熱情轉化為守護社會的溫柔力量，創造「一份心力 兩份心安」保險新價值。公司也導入專業的員工協助方案(EAP)，設立專屬支持熱線電話，由外部專業機構提供即時預約與初步評估服務，讓同仁能以最直接的方式獲得協助指引，並提供內容涵蓋壓力調適、親子溝通等多元主題的「工作生活充電專區」，可自主、隨時地獲取心理健康知識，進行自我關照，達到工作與生活均衡。

東京 保險 金融科技

相關新聞

資金撤出潮？新台幣2日共重挫3.58角 收31.609元

新台幣今（3）日重貶作收，正式跌破31.6元整數關卡。新台幣兌美元收在31.609元，單日貶值1.78角，短短兩個交易日貶值3.58角，貶幅超過一個百分點，資金匯出大潮再現，總成交量也擴大到36.64億美元。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

