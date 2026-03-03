新安東京海上產險再度獲頒2026保險龍鳳獎

現代保險雜誌公布2026年「全國大學保險財金系所學生就業意願」調查結果，並於3日舉行「2026保險龍鳳獎」頒獎典禮，新安東京海上產險憑藉其在人才發展與幸福職場的卓越耕耘再度獲頒「保險龍鳳獎產險組優等」，持續蟬連國內30所大專院校應屆畢業生心目中最嚮往的產險公司之一。此項殊榮不僅彰顯年輕學子對新安東京海上產險品牌的高度信賴，更印證在人才培育領域的深厚實力。

新安東京海上產險將「員工成長」視為對人才最關鍵的長期投資，致力建構兼具回應職務所需的專業技能及員工自主規劃職涯，形成讓成長無處不在的全方位學習系統。例如常態開辦商品、理賠、核保等專業職能內訓課程，並建立定期職務輪調制度，透過跨部門實戰歷練，系統化培育具備宏觀視野的人才。同步善用獨有之國際性學習資源，每年定期與母公司東京海上集團內子公司進行跨國共學，就保險專業、金融科技、商品研發、風險管理、數位轉型、DEI多元共融及永續發展等議題分享交流，掌握全球保險業脈動。亦與國內多所大專院校合作提供企業實習機會，由專業同仁帶領學生融合理論實務，提前為產業培育具備即戰力的新世代人才。

此外，秉持著幸福員工是企業永續成長與卓越服務的基石，也透過多元學習與共融文化、彈性制度來全面支持員工的工作、生活與成長，啟動「多元數位學習方案」，提供涵蓋八大領域的線上學習平台，支持同仁自主規劃成長路徑；系統性開辦DEI（多元、平等、共融）訓練課程，提升全體同仁對包容性職場的理解與尊重，更與「公平待客」精神內外呼應，由對內的「友善公平及多元尊重」自然延伸為對外服務客戶的包容與細心。全面實施彈性上下班制度，推行每月一日「Early Home」提早下班、到職滿一年即享額外2天幸福假、1天生日假，賦予員工自主管理時間的空間，有效紓解工作與家庭照護的壓力。

新安東京海上產險近期正式啟動志工假制度，提供年度2天志工假以鼓勵每位員工在工作之餘投入社會服務，將自身的專業能力與熱情轉化為守護社會的溫柔力量，創造「一份心力 兩份心安」保險新價值。公司也導入專業的員工協助方案(EAP)，設立專屬支持熱線電話，由外部專業機構提供即時預約與初步評估服務，讓同仁能以最直接的方式獲得協助指引，並提供內容涵蓋壓力調適、親子溝通等多元主題的「工作生活充電專區」，可自主、隨時地獲取心理健康知識，進行自我關照，達到工作與生活均衡。