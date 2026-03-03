快訊

國內首張日圓傳統型終身壽險 元大人壽拔頭籌

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽總經理翁志宏（左）、壽險公會理事長陳慧遊（右）。圖／元大人壽提供
元大人壽總經理翁志宏（左）、壽險公會理事長陳慧遊（右）。圖／元大人壽提供

提供國人多元資產配置，元大人壽3日宣布推出國內首張「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，同時兼顧財務及保障規劃，為客戶提供優質資產配置新選擇。

元大人壽總經理翁志宏指出，元大人壽推出壽險業界首張、目前唯一的日圓傳統型終身壽險。此商品兼具保障與傳承功能，採利率變動型機制，讓保戶能參與日本市場的蓬勃發展，實現資產長期增值。此保單同時為持有日圓存款的民眾提供新的投資管道，豐富資產配置選擇，並響應主管機關推動的「亞太資產管理中心」政策，將資金留在台灣。

元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險具備三大強項，為個人及家庭建構資產韌性。

第一強：創新商品。元大人壽創新推出的日優寶日圓利率變動型終身壽險，具有日圓收付的獨特利基，可運用於建構更多元的資產配置；對於已擁有日圓資金的客戶來說，能夠透過保險商品達成穩健累積、多元配置及保障規劃的多重目的，並滿足未來子女出國留學、工作旅遊或家庭置產的多元需求。

第二強：合作通路，提供優質服務。秉持對於客戶需求的洞察與重視，元大證券、元大銀行與彰化銀行已率先上架首賣，精準掌握保險商品創新發展趨勢，為客戶提供專業、完整而優質的保險服務。

第三強：快速完成資產配置，終身享有保障。投保「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」即享有終身壽險保障至111歲，也可依自身規劃，選擇一次繳或二年期繳費的方式投保，快速完成資產配置；另外，透過利率變動設計，保戶可以依據宣告利率有機會享加值回饋分享金，加速資產累積的效果。透過商品給付的彈性設計，其身故保險金與完全失能保險金皆可選擇分期定期給付，搭配指定受益人，使傳承計畫更周延，妥善照顧摯愛。

台灣民眾持有大量日圓存款，估計總額近新台幣1,000億元，但過去主要用途多為旅遊消費。此保單為閒置的日圓資金提供全新投資管道。

