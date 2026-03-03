快訊

永豐金證券2026投資風向球：馬年高股息復活、AI 高歌並進

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
永豐金證券2026投資風向球：馬年高股息復活、AI高歌並進。永豐金證券／提供
永豐金證券2026投資風向球：馬年高股息復活、AI高歌並進。永豐金證券／提供

2026年市場迎來「成長＋防禦」並重的新局。根據IMF最新預估，今年全球經濟成長率可達3.1%，美國、歐元區、中國大陸及台灣分別估為1.8%、1.0%、4.4%、3.7%。永豐金證券旗下豐存股平台首創美股股利再投入，完備台美股雙市場再投入功能，定期定額成本吸引力十足，投資人馬上存股、布局做好準備，迎接2026勝利金馬年。

永豐金證券豐存股平台推出與AI有關的半導體趨勢主題，平台篩選出26檔台股標的與10檔美股標的，另外也有聚焦長期發放股息或高殖利率的股息貴族主題。即日起至3月31日，新戶完成線上開立永豐金證券帳戶，馬上領價值888元限量福利。

今年全球經濟持續受到「川普主義」主導。媒體報導，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。永豐投顧指出，需求將從算力延伸至能源、儲存與應用端，帶動半導體供應鏈、電力設備及人形機器人等新興產業快速成長。國內廠商切入先進製程，營運動能顯著。AI資料中心用電量暴增，變壓器與配電設備供不應求，重電產業將迎來結構性成長。

永豐投顧建議，基於川普主義帶動保護主義升級、財政擴張常態化、AI技術革命加速，以及二元分化使「AI熱、傳產冷」與「投資熱、就業冷」，今年投資建議兼顧「成長＋防禦」雙軸布局，以達到「分散投資、靈活調整」。股票比重建議維持60%到65%，其中成長型（AI＋電力設備）約35%，高股息防禦型約30%。債券與現金合計配置25~30%，鎖定投資級債與短天期票據，另可配置5%到10%黃金因應地緣政治風險。

永豐金 高殖利率 先進製程

相關新聞

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

台股主動式 ETF 新兵報到！ 最大發行商再下一城 主動統一升級50准募

主動式ETF風生水起，相關發行檔數及規模雙雙攀升至「二字頭」，而管理規模最大的統一投信再下一城，最新主動統一升級50（00403A）已經於2日獲得核准募集。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

