快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

為協助深耕鋁合金鍛造產業的天承精密永續經營並推動製程升級，本次由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，台中銀行擔任擔保品管理銀行，並有臺灣企銀、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、農業金庫、永豐銀行、板信銀行及彰化銀行等行庫共同參與，超額認貸比例達122％，顯見銀行團對天承精密長期務實經營的認同與肯定。

土銀指出，天承精密為全球最好的鍛造公司之一，擅長將鋁合金鍛造技術應用在工業五金、汽車、自行車、機車零件，以製造世界級產品為標竿。目前國內鋁合金鍛造製造商均屬中小型規模，鮮少同業可如天承精密同時含括三大製程(鋁擠型鍛造、熱處理、CNC機加工)。為實現自原料開始到產品完成一條龍生產，以有效掌握產品交期，天承精密將原本委由協力廠商進行的鋁擠型材料製程改為自行製造，投入擴建二期廠房及新設產線，同時持續擴展訂單到美國、德國、韓國、義大利及印度，預期於二期廠房完工投產後，將可顯著提升產能並挹注營運表現，未來展望應屬可期。

土地銀行身為百分百國營銀行，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心理念深耕台灣，致力成為社會最值得信賴的金融夥伴。今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導各企業夥伴加入綠色金融行列。

土銀 金融機構

延伸閱讀

廣華可轉換公司債到期 帳上現金及約當現金充足

相關新聞

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

台股主動式 ETF 新兵報到！ 最大發行商再下一城 主動統一升級50准募

主動式ETF風生水起，相關發行檔數及規模雙雙攀升至「二字頭」，而管理規模最大的統一投信再下一城，最新主動統一升級50（00403A）已經於2日獲得核准募集。

力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。