力挺企業深耕台灣 土地銀行主辦天承精密35億元聯貸案

扶植企業升級，土地銀行統籌主辦天承精密7年期聯貸案35億元，資金用途為償還金融機構借款、擴建廠房、購置機器設備及充實營運周轉金，於3月3日與天承精密完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業。

為協助深耕鋁合金鍛造產業的天承精密永續經營並推動製程升級，本次由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，台中銀行擔任擔保品管理銀行，並有臺灣企銀、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、農業金庫、永豐銀行、板信銀行及彰化銀行等行庫共同參與，超額認貸比例達122％，顯見銀行團對天承精密長期務實經營的認同與肯定。

土銀指出，天承精密為全球最好的鍛造公司之一，擅長將鋁合金鍛造技術應用在工業五金、汽車、自行車、機車零件，以製造世界級產品為標竿。目前國內鋁合金鍛造製造商均屬中小型規模，鮮少同業可如天承精密同時含括三大製程(鋁擠型鍛造、熱處理、CNC機加工)。為實現自原料開始到產品完成一條龍生產，以有效掌握產品交期，天承精密將原本委由協力廠商進行的鋁擠型材料製程改為自行製造，投入擴建二期廠房及新設產線，同時持續擴展訂單到美國、德國、韓國、義大利及印度，預期於二期廠房完工投產後，將可顯著提升產能並挹注營運表現，未來展望應屬可期。

土地銀行身為百分百國營銀行，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心理念深耕台灣，致力成為社會最值得信賴的金融夥伴。今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為營運主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務，另運用授信條件連結ESG指標，引導各企業夥伴加入綠色金融行列。