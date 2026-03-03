聽新聞
水墨意境結合油畫 蕭妙修赴土銀展出台灣之美
土地銀行總行「館前藝文走廊」邀請臺北藝術家蕭妙修舉辦「藝遊妙境－蕭妙修油畫創作展」，透過其獨特的東方水墨意境及西方油畫色彩，讓觀眾一同欣賞臺灣茶山、苗栗三灣等本土美景，展覽期間為3月2日起至3月23日止（平日上午9時至下午5時開放免費參觀，例假日不開放）。
蕭妙修本次在土地銀行「藝遊妙境－蕭妙修油畫創作展」展出近年重量級作品，包括〈茶山晨曦〉、〈高山杜鵑〉、〈三灣晨曦〉、〈秋韻晨光〉、〈雲嵐清曉〉等畫作，記錄了臺灣的高山、海濱及動植物景觀，充分展現臺灣在地風情。
蕭妙修投入繪畫約37年，先後師承劉文煒、龐均、陳顯棟等多位名師，研習國畫、油畫與現代藝術，結合各家所長，透過繪畫作為生命的抒發與心靈的映照，以水墨的意境觀念融入油畫，讓東方的靜謐與西方的光影描繪出臺灣在地特色，打造出兼具詩意與哲思的現代東方美學。同時，蕭妙修在創作之餘亦長期推廣美術教育，不僅開設兒童美術班，更多次獲邀至大學通識中心課程示範教學，期許激發更多藝術創作的新芽。
為了讓各界欣賞蕭妙修的作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」本次邀請蕭妙修舉辦「藝遊妙境－蕭妙修油畫創作展」，自3月2日起每周一至周五上午9時至下午5時展出，並於3月23日中午12時卸展。
土地銀行指出，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，致力於推展永續環保、社會公益及藝文活動，自94年發起「館前藝文走廊」活動，迄今已提供上百位藝術家舉辦創作展，更用行動力挺臺灣文創產業，以包場臺灣布袋戲《素還真》電影回饋客戶、邀請「亦宛然掌中劇團」舉辦公益表演及贊助「李靜芳歌仔戲團」演出。
