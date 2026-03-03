快訊

新壽打造員工健康職場 推健走換植樹 促健康與環境永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽員工及保戶於茄萣公14用地，栽植200棵臺灣原生樹種，以實際行動進行土地復育。新光人壽／提供
新光人壽堅信「健康是最好的員工福利」，為協助員工建立良好生活習慣，打造健康職場，特別規劃「森動」永續健康促進活動，結合外部Walkii APP「健康森林」專案，鼓勵員工透過身體力行、能力所及的方式，以健走步數兌換種植樹木。繼2024年達成兌換並種植47棵樹苗的成果後，2025年透過響應新北市政府「為地球種下一棵樹 百萬人種百萬棵樹」植樹計畫，發動「健GO新森活」任務，號召千人參與健走減碳活動，共吸引1,283名員工響應，累積步數達15億步；減碳約21萬公斤，獲得151棵樹苗，並種植於高雄茄萣濕地，以行動落實健康與環境永續。

新光人壽透過健走減碳所兌換的樹苗，經由與高雄市愛種樹協會舉辦的「打造海角新樂園」植樹活動，在認養造林的茄萣濕地，於1月底號召岡山通訊處50位員工及保戶走入茄萣公14用地，栽植200棵臺灣原生樹種，包括土沉香、欖仁、苦林盤、苦檻藍、枯里珍及草海桐，以實際行動進行土地復育。茄萣濕地，位於西部沿海地區，是重要的候鳥度冬棲地，因土壤鹽化導致植物生長不易，影響候鳥休憩環境，造成物種數減少，期待透過種植這些具備高抗風耐鹽性樹種，能在嚴峻的海岸環境建造更具韌性的生態基礎，提供野生動植物適宜棲地環境，達成保育生物多樣化目標。

此次活動不僅是植樹，更是一場回到土地現場的學習。在種植樹苗的過程中，員工與保戶透過「小綠的願望」互動體驗，化身為小樹苗，親身感受自然挑戰與人為威脅下的生存不易。在挖洞、栽植、覆土、蓋紙板、釘竹竿的過程中，大人與孩子深刻理解到一棵樹的成長需要耐心與付出。新光人壽夥伴與保戶的熱情地投入，讓改變不再只是口號，而是真實地留在土壤裡，並在時間中慢慢發芽。

新光人壽表示，此次我們種下的不只是樹，更是一份對土地的承諾及對未來的展望。未來將持續以行動灌溉健康的種子，透過「健康與環境」永續的雙軌並行，號召更多員工與保戶攜手行動，創造健康促進與環境守護的雙重價值，展現企業推動永續的決心。

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

遠銀擬配0.6335元股利

遠東商銀昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。

八家壽險宣告利率衝4.35%

壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。

