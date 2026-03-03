新壽打造員工健康職場 推健走換植樹 促健康與環境永續

新光人壽堅信「健康是最好的員工福利」，為協助員工建立良好生活習慣，打造健康職場，特別規劃「森動」永續健康促進活動，結合外部Walkii APP「健康森林」專案，鼓勵員工透過身體力行、能力所及的方式，以健走步數兌換種植樹木。繼2024年達成兌換並種植47棵樹苗的成果後，2025年透過響應新北市政府「為地球種下一棵樹 百萬人種百萬棵樹」植樹計畫，發動「健GO新森活」任務，號召千人參與健走減碳活動，共吸引1,283名員工響應，累積步數達15億步；減碳約21萬公斤，獲得151棵樹苗，並種植於高雄茄萣濕地，以行動落實健康與環境永續。

新光人壽透過健走減碳所兌換的樹苗，經由與高雄市愛種樹協會舉辦的「打造海角新樂園」植樹活動，在認養造林的茄萣濕地，於1月底號召岡山通訊處50位員工及保戶走入茄萣公14用地，栽植200棵臺灣原生樹種，包括土沉香、欖仁、苦林盤、苦檻藍、枯里珍及草海桐，以實際行動進行土地復育。茄萣濕地，位於西部沿海地區，是重要的候鳥度冬棲地，因土壤鹽化導致植物生長不易，影響候鳥休憩環境，造成物種數減少，期待透過種植這些具備高抗風耐鹽性樹種，能在嚴峻的海岸環境建造更具韌性的生態基礎，提供野生動植物適宜棲地環境，達成保育生物多樣化目標。

此次活動不僅是植樹，更是一場回到土地現場的學習。在種植樹苗的過程中，員工與保戶透過「小綠的願望」互動體驗，化身為小樹苗，親身感受自然挑戰與人為威脅下的生存不易。在挖洞、栽植、覆土、蓋紙板、釘竹竿的過程中，大人與孩子深刻理解到一棵樹的成長需要耐心與付出。新光人壽夥伴與保戶的熱情地投入，讓改變不再只是口號，而是真實地留在土壤裡，並在時間中慢慢發芽。

新光人壽表示，此次我們種下的不只是樹，更是一份對土地的承諾及對未來的展望。未來將持續以行動灌溉健康的種子，透過「健康與環境」永續的雙軌並行，號召更多員工與保戶攜手行動，創造健康促進與環境守護的雙重價值，展現企業推動永續的決心。