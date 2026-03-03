聽新聞
股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元
新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。
匯銀人士分析，近期國際美元維持強勢，本就對亞幣形成壓力，但今天盤中美元買盤明顯放大，加上台股同步大跌，外資資金動向轉趨保守，進一步加重新台幣貶值壓力。市場避險情緒升溫，也使資金短線回流美元資產，推升匯價快速走高。
匯銀主管指出，31.5元為近期重要心理關卡，如今迅速跌破，短線市場信心勢必受到影響，後續仍須觀察外資動向與美元指數變化。不過在出口商仍有拋匯需求支撐下，中央銀行也會緊盯匯價，避免匯率波動過大。
