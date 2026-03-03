快訊

股匯雙跌 新台幣午盤匯率貶破31.5元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股大跌，新台幣午盤也貶破31.5元。圖／本報資料照片
台股大跌，新台幣午盤也貶破31.5元。圖／本報資料照片

新台幣今（3）日盤中明顯走貶，早盤就失守31.5元整數關卡，午盤來到31.566元，貶值1.5角，貶勢較市場預期來得快。匯銀主管直言，31.5元「這麼快就被突破確實有些意外」，顯示市場美元買盤力道相當集中。

匯銀人士分析，近期國際美元維持強勢，本就對亞幣形成壓力，但今天盤中美元買盤明顯放大，加上台股同步大跌，外資資金動向轉趨保守，進一步加重新台幣貶值壓力。市場避險情緒升溫，也使資金短線回流美元資產，推升匯價快速走高。

匯銀主管指出，31.5元為近期重要心理關卡，如今迅速跌破，短線市場信心勢必受到影響，後續仍須觀察外資動向與美元指數變化。不過在出口商仍有拋匯需求支撐下，中央銀行也會緊盯匯價，避免匯率波動過大。

匯率 短線 市場

相關新聞

基金定期定額人氣攀升 基富通董座林丙輝分享兩經驗

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，而且平均每人每月投入金額連續兩個月超過1萬元。基富通董事長林丙輝表示，定期定額不必猜測市場高低點，適合每個人長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金，並保留部分資金彈性低檔加碼，有助於創造更好的回報。

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

遠銀擬配0.6335元股利

遠東商銀昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。

八家壽險宣告利率衝4.35%

壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。

