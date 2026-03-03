基金定期定額熱 基富通：平均每人每月破萬

股市交投熱絡，國內投信業者的定期定額扣款人數、金額也持續攀升，基富通董事長林丙輝表示，平均每人每月定期定額投入基金金額連續兩個月超過1萬元，且定期定額不必猜測市場高低點，適合長期理財，建議優先挑選經理費率更低的TISA類型基金。

基富通證券說明，今年以來全球股市一路震盪走高，包括韓國、台灣、日本與巴西等股市都有亮麗表現，整體投資氣氛熱絡，無論開戶與交易人數都持續增加。面對波動起伏的市場，基富通證券表示，更多投資人採取穩健操作策略，透過定期定額方式分批進場，避免押寶在波段高點。

投信投顧公會最新統計，截至今年1月底，向國內投信業者定期定額申購基金的人數約52萬人，累計近6個月增加2.5萬人，扣款金額也顯著提升，單月約新台幣55億元，累計近6個月增加近15億元、增幅37%，而且平均每人每月扣款金額已連續兩個月超過1萬元。

林丙輝表示，定期定額是一種簡單、人人都能上手的理財方式，只要每月固定日期投入固定金額，不需要猜測市場高低點，能夠有效分散市場風險，不管是小資族、忙碌上班族，還是著重長期布局的高資產人士、投資老手，通通都適用。

為協助投資人運用定期定額方式長期理財，基富通在今年初進一步開設「定期定額扣款專區」，集結將近3000檔適合定扣投資的基金，不只納入國人最愛的台股基金，還有貴金屬、科技、美股、亞股等跨國產業型和區域型基金，種類豐富，務求滿足投資人多元的理財需求。

此外，林丙輝也分享兩個定期定額經驗，第一是首選台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）類型，每一檔基金都有不同的級別或類型，TISA類型代表經理費率比該基金的其他類型還要低，長期投資能夠省下更多的成本。

第二個經驗，他表示，是保留一部分資金做低檔加碼，當市場短期跌幅較大時，依照設定好的條件，增加扣款金額或次數，累積更多的基金單位數，能夠放大定期定額的效果，創造更好的回報。