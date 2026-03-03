快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
公股銀行春節前兩周外幣現鈔兌換量概況
公股銀行春節前兩周外幣現鈔兌換量概況

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

今年春節連假長達九天掀起出國熱潮，根據桃園國際機場統計，自2月13日至2月23日共11日，累計總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，其中，春節尖峰日單日運量更達到16.9萬人次；228連假也同樣湧現出國人潮，緊接著世界棒球經典賽（WBC）即將開打，不少國人也規劃前往日本為中華隊加油。

出國旅遊暢旺也帶動民眾提前換匯需求，根據兆豐銀行統計，今年春節連假現鈔賣匯量較平時成長約60%，其中，現鈔賣匯量前三大幣別分別為日圓、美元、人民幣，與平時相比分別成長約51%、55%及66%。

兆豐銀行也觀察，春節前夕民眾分別透過臨櫃、線上換匯、外幣ATM等管道之現鈔賣匯量，與平時相比分別成長約50%、40%及90%，其中又以臨櫃管道為大宗、外幣ATM次之。

臺銀則指出，春節前兩周外幣現鈔兌換業務量與平日相比略增，兌換量前三大幣別為日圓、美元及人民幣，其中，美元較平日約成長兩成，其餘日圓及人民幣與平日相比增減幅度則不大。

除了兆豐、臺銀兩大行庫在春節前夕外幣業務兌換量增加之外，台灣企銀也表示，自2月2日至13日外幣現鈔每日平均兌換量也較一月成長逾一成；兌換量前三大幣別分別是日圓、港幣及美元，兌換量與平日相比皆有顯著增長。

公股行庫分析，春節連假為國人出國旅遊旺季，確實帶動外幣兌換量較平日成長，尤其日圓、韓元等熱門旅遊幣別需求明顯增加；另外除了旅遊因素外，匯率走勢也是影響的關鍵因素。

公股行庫舉例，以日圓為例，若匯率處於相對低點，許多客戶都會提前換匯布局，進一步推升整體兌換量。因此，春節前夕換匯量增加，通常是旅遊旺季與匯率因素共同帶動的結果。

人民幣 中華隊 日本

延伸閱讀

連假銀行沒開怎麼換日幣？ 網推用這家ATM換最划算

民眾愛出國 台灣去年旅行支出創新高

1月網路投保 雙位數成長 旅遊綜合險收入1.1億元最高

較去年成長8%！國道服務區春節營收逾3.7億元 13處日均創新高

相關新聞

旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

遠銀擬配0.6335元股利

遠東商銀昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。

八家壽險宣告利率衝4.35%

壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。

玉山瞄準富豪 規劃家業傳承

玉山銀行昨（2）日攜手KPMG安侯建業會計師事務所發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為國內同類型研究中規模最大調查。

國壽永續評鑑 拿下三連霸

金管會上周公布第三屆「永續金融」評鑑結果，國泰人壽連三年上榜，拿下三連霸。國壽長期以「氣候、健康、培力」三大主軸推進ESG，將永續內化為營運與商品策略，穩居壽險業永續前段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。