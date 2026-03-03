旅遊旺季加上匯率因素推升 公股行庫春節前換匯量增加

受惠於春節、228連假、WBC經典賽於日本開打，帶動出國潮，民眾在春節前已湧現外幣現鈔需求，根據公股行庫統計，農曆春節前夕外幣兌換業務量與平日相比皆有明顯增長，其中，兆豐銀現鈔賣匯量更較平時成長約六成，前三大換匯幣別又以日圓、美元、人民幣為主。

今年春節連假長達九天掀起出國熱潮，根據桃園國際機場統計，自2月13日至2月23日共11日，累計總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次，較去年同期增加約5.8%，其中，春節尖峰日單日運量更達到16.9萬人次；228連假也同樣湧現出國人潮，緊接著世界棒球經典賽（WBC）即將開打，不少國人也規劃前往日本為中華隊加油。

出國旅遊暢旺也帶動民眾提前換匯需求，根據兆豐銀行統計，今年春節連假現鈔賣匯量較平時成長約60%，其中，現鈔賣匯量前三大幣別分別為日圓、美元、人民幣，與平時相比分別成長約51%、55%及66%。

兆豐銀行也觀察，春節前夕民眾分別透過臨櫃、線上換匯、外幣ATM等管道之現鈔賣匯量，與平時相比分別成長約50%、40%及90%，其中又以臨櫃管道為大宗、外幣ATM次之。

臺銀則指出，春節前兩周外幣現鈔兌換業務量與平日相比略增，兌換量前三大幣別為日圓、美元及人民幣，其中，美元較平日約成長兩成，其餘日圓及人民幣與平日相比增減幅度則不大。

除了兆豐、臺銀兩大行庫在春節前夕外幣業務兌換量增加之外，台灣企銀也表示，自2月2日至13日外幣現鈔每日平均兌換量也較一月成長逾一成；兌換量前三大幣別分別是日圓、港幣及美元，兌換量與平日相比皆有顯著增長。

公股行庫分析，春節連假為國人出國旅遊旺季，確實帶動外幣兌換量較平日成長，尤其日圓、韓元等熱門旅遊幣別需求明顯增加；另外除了旅遊因素外，匯率走勢也是影響的關鍵因素。

公股行庫舉例，以日圓為例，若匯率處於相對低點，許多客戶都會提前換匯布局，進一步推升整體兌換量。因此，春節前夕換匯量增加，通常是旅遊旺季與匯率因素共同帶動的結果。