台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

匯銀分析指出，中東衝突推升全球避險需求，資金快速流向美元與美國公債市場，使公債價格上揚、殖利率走低，同時帶動美元指數強勢反彈。在美元走強與台股回檔雙重壓力下，新台幣短線偏貶。

基本面因素亦支撐美元表現。市場普遍認為，美國今年經濟動能仍具韌性，全年GDP成長率約可達2.4%，在經濟表現相對穩健下，聯準會降息空間有限，美台利差仍有利於美元資產的套利需求。此外，美元身為全球主要儲備貨幣，在地緣政治風險升高時，與黃金同樣具備明顯避險屬性，吸引國際資金回流。

上周公布的美國1月生產者物價指數（PPI）升溫，顯示通膨壓力未完全消退。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比亦表示，利率雖有下調空間，但在通膨明確降溫前不宜過早行動。