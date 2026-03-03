快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

台幣貶1.8角 今測試31.5

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

匯銀分析指出，中東衝突推升全球避險需求，資金快速流向美元與美國公債市場，使公債價格上揚、殖利率走低，同時帶動美元指數強勢反彈。在美元走強與台股回檔雙重壓力下，新台幣短線偏貶。

基本面因素亦支撐美元表現。市場普遍認為，美國今年經濟動能仍具韌性，全年GDP成長率約可達2.4%，在經濟表現相對穩健下，聯準會降息空間有限，美台利差仍有利於美元資產的套利需求。此外，美元身為全球主要儲備貨幣，在地緣政治風險升高時，與黃金同樣具備明顯避險屬性，吸引國際資金回流。

上周公布的美國1月生產者物價指數（PPI）升溫，顯示通膨壓力未完全消退。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比亦表示，利率雖有下調空間，但在通膨明確降溫前不宜過早行動。

美元指數 資產 地緣政治風險

遠銀擬配0.6335元股利

遠東商銀昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。

八家壽險宣告利率衝4.35%

壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。

玉山瞄準富豪 規劃家業傳承

玉山銀行昨（2）日攜手KPMG安侯建業會計師事務所發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為國內同類型研究中規模最大調查。

國壽永續評鑑 拿下三連霸

金管會上周公布第三屆「永續金融」評鑑結果，國泰人壽連三年上榜，拿下三連霸。國壽長期以「氣候、健康、培力」三大主軸推進ESG，將永續內化為營運與商品策略，穩居壽險業永續前段班。

彰銀獲國內外永續評鑑雙捷報

彰化銀行永續布局再寫新頁。2026年標普全球永續年鑑結果出爐，彰銀不僅連續四年入選，更首度躋身全球銀行業Top 5%；同時在金管會第三屆永續金融評鑑中，連三年名列績優名單，展現國內外雙軌領先實力。

