快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

45%高資產族 憂財富傳承

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控董事長黃男州指出，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規畫的需求顯著，資產風險韌性、家族治理與永續傳承已成財富管理核心議題。圖／玉山銀行提供
玉山銀行昨天攜手ＫＰＭＧ安侯建業聯合會計師事務所發布「二○二六台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。報告顯示，今年預估台灣資產規模逾一億元的高資產顧客將成長至十二點四萬人，合計掌握高達四十六點一兆元財富，而即使進行傳承，有百分之四十五的創富一代並不放心下一代在傳承之後財富能否保值。

玉山金控董事長黃男州指出，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規畫的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。他說，高資產客戶中，資產超過卅億元的客戶其平均資產大約一百億元，人數一千兩百多人僅占百分之一，但在高資產族總計四十六兆的資產規模中，占了百分之廿六。

黃男州分析高資產客戶，一種是企業家、第二是科技新貴，第三是家中不動產眾多致富。科技業的創富一代在一九八○年代崛起，二○○○年開始爆發，很多經營者都還在第一線，但已在構思事業與財富如何雙雙傳承。

這次調查也發現包括創富一代、二代，有百分之八十五的受訪者已開始進行或準備啟動財富的傳承規畫，對於財富的觀念已從被動繼承轉向主動傳承；此外，客戶對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，百分之四十五擔心下一代對財富保全的能力不足，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程的主要挑戰。

黃男州 玉山銀行 客戶 董事長

美伊開火衝擊金控1.64兆元曝險 債券評價震盪…利率壓力要來了？

美伊衝突升溫，對金控影響浮現。據金管會到2025年底統計，16家金控對中東七國曝險1兆6,423億元，年增5%，其中87%為投資部位；金融圈指出，美伊衝突，短期恐讓中東主權債評價劇烈波動，長期恐因能源成本飆漲，壓抑壽險長債操作空間。

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

