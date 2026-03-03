玉山瞄準富豪 規劃家業傳承

玉山銀行昨（2）日攜手KPMG安侯建業會計師事務所發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為國內同類型研究中規模最大調查。

玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下高資產顧客財管現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大發展趨勢：跨境增值、主動傳承、跨代賦權與對家族治理的重視。

報告發布會由玉山金控董事長黃男州、個人金融事業總處執行長許美麗，以及KPMG Taiwan審計部營運長周寶蓮、亞資創新服務團隊主持人陳世雄與家族辦公室主持會計師洪銘鴻共同出席。

黃男州表示，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規劃的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」「家族治理」「永續傳承」已成為財富管理核心議題。

報告顯示，2026年預估台灣資產規模逾1億元高資產顧客將成長至12.4萬人，合計掌握高達46 .1兆元財富。在全球政經不確定性升高下，逾七成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值需求；然而，逾半顧客也認為對投資當地法規與稅務規範的熟悉度是跨境資產配置最大挑戰。由於跨境投資事涉複雜，高資產顧客不再僅追求投資報酬，而是期望整合投資、法務、稅務與治理等專業，推動財富管理朝向整體策略化發展。

本次調查發現有85%顧客已進行或準備啟動傳承規劃，財富觀念已從「被動繼承」轉向「主動傳承」；同時顧客對下一代財富管理與保全能力仍有擔憂。玉山建議，一代在思維上應從控權走向賦權，並及早教育下一代的財管觀念及經營能力，以實現永續傳承。

高資產顧客傳承需求愈趨多元，需結合家族治理制度，協助延續家族凝聚力、共識及價值觀等無形資產。陳世雄指出，家族辦公室漸受重視且詢問度增加。隨金管會已將家辦納入亞洲資產管理中心重點政策之一，許美麗表示，玉山銀行、玉山證券、玉山投信深知高資產顧客對客製化、整合式、永續性服務需求，打造具備主動式顧問諮詢模式、一站式整合服務、建立家族永續溝通平台三大特色的家族辦公室服務。