國壽永續評鑑 拿下三連霸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國泰人壽在第三屆永續金融評鑑再度入選排名前25%的績優單位，從17家保險公司中脫穎而出，連續三年上榜榮獲「永續金融評鑑」高度肯定。國泰人壽／提供
國泰人壽在第三屆永續金融評鑑再度入選排名前25%的績優單位，從17家保險公司中脫穎而出，連續三年上榜榮獲「永續金融評鑑」高度肯定。國泰人壽／提供

金管會上周公布第三屆「永續金融」評鑑結果，國泰人壽連三年上榜，拿下三連霸。國壽長期以「氣候、健康、培力」三大主軸推進ESG，將永續內化為營運與商品策略，穩居壽險業永續前段班。

國壽在第三屆永續金融評鑑中，自17家壽險公司中脫穎而出，連續三年入榜前25%。這項成績背後，主軸聚焦氣候行動、健康促進與人才培力三大面向，形成長期布局。

在氣候行動上，國壽響應RE100並依循SBT科學基礎減碳目標，訂下2030年全台據點100%使用再生能源。並同步推動「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」雙軌策略，從營運端與投資端雙向降碳。

在自然議題上，國壽更與全球51家機構共同簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持森林保護與生物多樣性修復，將自然風險納入金融決策框架，強化自然資本管理能力。

商品面則出現關鍵突破。2025年，旗下旅行平安險與帳戶型醫療終身保險通過ISO 14068-1審核，成為國內首家取得「產品碳中和」認證的保險公司，讓永續不再只是投資策略，而是直接落實在保單商品上。

在社會面，國壽為壽險業唯一連續七年獲公平待客原則評核績優業者。近兩年更強力推動反詐騙，成功攔阻344件、近3億元詐騙金額，占壽險業攔阻件數九成以上，強化金融防護網。

面對超高齡社會，國壽以「服務×外溢×夥伴」打造健康生態圈，健康促進平台「FitBack健康吧」累計170萬用戶。2025年「步步攻億走」活動總步數突破千億步，串聯海洋保育與土地復育議題，讓健康與永續形成外溢效應。

人才培力則是第三支柱。除鼓勵員工考取永續專業證照，並與台灣海洋大學USR團隊及卯澳社區合作ESG旅遊創生計畫，累計逾300人參與，將永續理念向地方扎根。

國壽三大主軸正把ESG從評鑑成績，轉化為營運與商品競爭力。在壽險業競逐資本韌性與品牌信任的關鍵時刻，ESG正成為差異化的核心戰場。

國壽 壽險公司

國壽永續評鑑 拿下三連霸

