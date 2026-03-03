彰銀獲國內外永續評鑑雙捷報

彰化銀行永續布局再寫新頁。2026年標普全球永續年鑑結果出爐，彰銀（2801）不僅連續四年入選，更首度躋身全球銀行業Top 5%；同時在金管會第三屆永續金融評鑑中，連三年名列績優名單，展現國內外雙軌領先實力。

在國際評比方面，標普全球發布的《S&P Global-The Sustainability Yearbook 2026》涵蓋全球逾9,200家企業，是機構投資人配置ESG資金的重要依據。銀行業評選聚焦氣候策略、脫碳路徑、資安與數據隱私、普惠金融及誠信經營等指標，彰銀此次躋身Top 5%，代表永續績效已站上全球銀行前段班。

在國內評鑑上，金管會主辦的第三屆永續金融評鑑，強化員工永續證照、企業轉型引導及金融犯罪防治等面向。

彰銀連續三年名列績優，更是本屆名單中唯一非「永續金融先行者聯盟」成員的銀行，突顯其自主推動永續治理的實力。

環境面向上，彰銀連續三年獲CDP氣候變遷「領導等級」，2025年更擴大至水安全與森林議題揭露，雙獲「管理等級」。透過氣候與自然雙軌揭露，強化自然資本管理能力，回應國際投資人對轉型風險的關注。

氣候行動策略上，彰銀導入巴黎協定溫控精神，建立環境風險盤點機制與內部碳訂價制度，並依企業永續表現動態調整投融資方向。透過金融資金導引產業低碳轉型，將風險管理轉化為業務成長動能。

董事長胡光華表示，永續經營並非口號，而是百年彰銀在變動市場中穩健經營的核心韌性。

透過「ABCDE」五大核心策略（Action、Better、Compliance、Defense、ESG），將永續與業務發展深度整合，同時打造多元、公平與共融的職場文化。

展望2026年，彰銀將以「展翅高飛、再創新局」為主軸，深化責任金融與綠色轉型。

從國際Top 5%的突破，到國內評鑑穩居前段班，彰銀正以制度化與策略化的永續實力，強化台灣銀行業在全球綠色金融版圖的能見度。