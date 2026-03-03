快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀獲國內外永續評鑑雙捷報

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀獲國內外評鑑雙捷報，永續戰力再升級。彰銀／提供
彰銀獲國內外評鑑雙捷報，永續戰力再升級。彰銀／提供

彰化銀行永續布局再寫新頁。2026年標普全球永續年鑑結果出爐，彰銀（2801）不僅連續四年入選，更首度躋身全球銀行業Top 5%；同時在金管會第三屆永續金融評鑑中，連三年名列績優名單，展現國內外雙軌領先實力。

在國際評比方面，標普全球發布的《S&P Global-The Sustainability Yearbook 2026》涵蓋全球逾9,200家企業，是機構投資人配置ESG資金的重要依據。銀行業評選聚焦氣候策略、脫碳路徑、資安與數據隱私、普惠金融及誠信經營等指標，彰銀此次躋身Top 5%，代表永續績效已站上全球銀行前段班。

在國內評鑑上，金管會主辦的第三屆永續金融評鑑，強化員工永續證照、企業轉型引導及金融犯罪防治等面向。

彰銀連續三年名列績優，更是本屆名單中唯一非「永續金融先行者聯盟」成員的銀行，突顯其自主推動永續治理的實力。

環境面向上，彰銀連續三年獲CDP氣候變遷「領導等級」，2025年更擴大至水安全與森林議題揭露，雙獲「管理等級」。透過氣候與自然雙軌揭露，強化自然資本管理能力，回應國際投資人對轉型風險的關注。

氣候行動策略上，彰銀導入巴黎協定溫控精神，建立環境風險盤點機制與內部碳訂價制度，並依企業永續表現動態調整投融資方向。透過金融資金導引產業低碳轉型，將風險管理轉化為業務成長動能。

董事長胡光華表示，永續經營並非口號，而是百年彰銀在變動市場中穩健經營的核心韌性。

透過「ABCDE」五大核心策略（Action、Better、Compliance、Defense、ESG），將永續與業務發展深度整合，同時打造多元、公平與共融的職場文化。

展望2026年，彰銀將以「展翅高飛、再創新局」為主軸，深化責任金融與綠色轉型。

從國際Top 5%的突破，到國內評鑑穩居前段班，彰銀正以制度化與策略化的永續實力，強化台灣銀行業在全球綠色金融版圖的能見度。

金管會 巴黎協定 彰化銀行

延伸閱讀

國壽永續評鑑三連霸 氣候健康培力戰法曝光

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

金管會公布第三屆永續金融評鑑結果 三連霸銀行是這6家

元大金控深耕ESG 連七年入選S&P永續年鑑

相關新聞

台幣貶1.8角 今測試31.5

中東局勢急遽升溫，避險資金全面回流美元資產，新台股與亞幣同步承壓，新台幣匯率昨（2）日終止連四升轉貶。新台幣終場收31.431元，單日貶值1.8角，盤中一度貶逾2角，成交量放大至28.59億美元。匯銀人士估計，外資單日匯出規模約達15億美元，成為匯價走弱主因，今日將測31.5元關卡。

遠銀擬配0.6335元股利

遠東商銀昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。

八家壽險宣告利率衝4.35%

壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。

玉山瞄準富豪 規劃家業傳承

玉山銀行昨（2）日攜手KPMG安侯建業會計師事務所發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為國內同類型研究中規模最大調查。

國壽永續評鑑 拿下三連霸

金管會上周公布第三屆「永續金融」評鑑結果，國泰人壽連三年上榜，拿下三連霸。國壽長期以「氣候、健康、培力」三大主軸推進ESG，將永續內化為營運與商品策略，穩居壽險業永續前段班。

彰銀獲國內外永續評鑑雙捷報

彰化銀行永續布局再寫新頁。2026年標普全球永續年鑑結果出爐，彰銀不僅連續四年入選，更首度躋身全球銀行業Top 5%；同時在金管會第三屆永續金融評鑑中，連三年名列績優名單，展現國內外雙軌領先實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。