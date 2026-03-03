聽新聞
八家壽險宣告利率衝4.35%
壽險業投資型保單宣告利率，共計八家公司觸及4.35%天花板價，包括台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。其中全球人壽新推兩款利變型保單，成為最新入列最高宣告利率的公司。
美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於3月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出二款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。
