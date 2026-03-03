聽新聞
遠銀擬配0.6335元股利
遠東商銀（2845）昨（2）日董事會通過股利政策，預計配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約68.1%，若以2日收盤價12.7元計算，現金殖利率約4%左右。
遠東商銀2日董事會通過2025年度合併財務報告，去年合併稅後純益為41.7億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。以這次董事會通過的股利政策來看，配發率約68.1%，其中，若單看現金股利0.514元，已創下21年來新高。
