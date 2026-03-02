快訊

美伊開火衝擊金控1.64兆元曝險 債券評價震盪…利率壓力要來了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦、巴林、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞與葉門。據金管會統計，16家金控實際曝險集中在前七國 圖／本報系資料照片 戴瑞瑤
中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦、巴林、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞與葉門。據金管會統計，16家金控實際曝險集中在前七國 圖／本報系資料照片 戴瑞瑤

美伊衝突升溫，對金控影響浮現。據金管會到2025年底統計，16家金控對中東七國曝險1兆6,423億元，年增5%，其中87%為投資部位；金融圈指出，美伊衝突，短期恐讓中東主權債評價劇烈波動，長期恐因能源成本飆漲，壓抑壽險長債操作空間。

依國際貨幣基金（IMF）定義，中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦、巴林、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞與葉門。

但據金管會統計，16家金控實際曝險集中在前七國，顯示布局偏向財政體質與主權評等較佳國家。

前三大曝險國為阿聯、沙國與卡達，2025年底金額分別6,193億元、4,770億元及3,944億元。其中阿聯長期穩居金控第十大曝險國，是壽險資金布局中東的核心市場。

值得注意的是，與美國聯手對伊朗採取行動的以色列，曝險1,367億元、年減4%，為七國中減幅最大者，反映部分金融業已先行調節政治風險部位。

從結構觀察，金控對中東七國投資總淨額約1.4兆元，占總曝險87%，以主權債為主。

金融圈觀察，美伊衝突短期若推升區域信用風險貼水，中東主權債價格恐劇烈震盪，不利壽險業債券評價，若風險溢價擴大，資本計提需求同步增加。

中長期則須關注能源與通膨問題。若油價推升通膨、迫使美國維持高利率更久，長天期債券評價承壓，壽險資產負債管理挑戰加劇。

更值得觀察的是區域曝險結構的轉變。數據顯示，2025年底16家金控對大陸曝險為1.98兆元，僅為中東七國曝險的1.2倍。相較過往高度集中對陸布局，如今中東比重快速拉升，顯示資金正重新配置。

市場認為，在金融業對陸曝險持續下降趨勢下，中東比重攀升，未來不排除出現規模「死亡交叉」，海外風險配置結構正加速重塑。

中東 以色列 伊朗 金管會 金控

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

好有錢！玉山銀與KPMG發布高資產傳承報告 全台1200多人平均資產百億

玉山銀行今日與KPMG安侯建業會計師事務所共同發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。該報告顯示，2026年預估台灣資產規模逾1億元的高資產顧客將成長至12.4萬人，合計掌握高達46 .1兆元財富，而即使進行傳承，但有45%的創富一代並放心下一代在傳承之後財富能否保值。

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

