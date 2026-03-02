美伊開火衝擊金控1.64兆元曝險 債券評價震盪…利率壓力要來了？

美伊衝突升溫，對金控影響浮現。據金管會到2025年底統計，16家金控對中東七國曝險1兆6,423億元，年增5%，其中87%為投資部位；金融圈指出，美伊衝突，短期恐讓中東主權債評價劇烈波動，長期恐因能源成本飆漲，壓抑壽險長債操作空間。

依國際貨幣基金（IMF）定義，中東14國包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、以色列、阿曼、約旦、巴林、伊拉克、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞與葉門。

但據金管會統計，16家金控實際曝險集中在前七國，顯示布局偏向財政體質與主權評等較佳國家。

前三大曝險國為阿聯、沙國與卡達，2025年底金額分別6,193億元、4,770億元及3,944億元。其中阿聯長期穩居金控第十大曝險國，是壽險資金布局中東的核心市場。

值得注意的是，與美國聯手對伊朗採取行動的以色列，曝險1,367億元、年減4%，為七國中減幅最大者，反映部分金融業已先行調節政治風險部位。

從結構觀察，金控對中東七國投資總淨額約1.4兆元，占總曝險87%，以主權債為主。

金融圈觀察，美伊衝突短期若推升區域信用風險貼水，中東主權債價格恐劇烈震盪，不利壽險業債券評價，若風險溢價擴大，資本計提需求同步增加。

中長期則須關注能源與通膨問題。若油價推升通膨、迫使美國維持高利率更久，長天期債券評價承壓，壽險資產負債管理挑戰加劇。

更值得觀察的是區域曝險結構的轉變。數據顯示，2025年底16家金控對大陸曝險為1.98兆元，僅為中東七國曝險的1.2倍。相較過往高度集中對陸布局，如今中東比重快速拉升，顯示資金正重新配置。

市場認為，在金融業對陸曝險持續下降趨勢下，中東比重攀升，未來不排除出現規模「死亡交叉」，海外風險配置結構正加速重塑。