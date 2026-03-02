快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀去年底對陸曝險7008億元 創歷年新低

中央社／ 台北2日電

金管會統計顯示，本國銀行截至去年12月底對中國曝險合計為新台幣7008億元，創下歷年新低，年減幅17%。金管會表示，中國近年總體經濟成長趨緩，不動產風險增加，銀行業對中國授信也因此呈審慎保守態度。

依照規定，國銀必須按季向金管會申報對中國地區授信、投資及資金拆存總額，且國銀對中國地區曝險總額度占上年度決算後淨值不得超過100%（即1倍）。金管會自2013年9月開始逐季公布本國銀行對中國曝險額與占淨值比率。

金管會統計顯示，銀行業去年12月底對中國曝險7008億元，較2024年底減少近1508億元，年減17.71%，曝險額度下探銀行業歷年新低，國銀對中國曝險占淨值比約14%。金管會說明，整體趨勢未有太大改變，背後原因包括中國經濟近年趨緩，房地產市場風險增加，銀行對授信與投資案也相對謹慎。

觀察國銀曝險金額前3名，分別為中信銀1665億元、北富銀813億元與台新銀575億元。如果是曝險金額占淨值比例前3名，則為中信銀45%、凱基銀37%與永豐銀33%。

回顧過去，國銀對中國曝險占淨值比最高峰為2014年9月底，當時占淨值比例曾高達69%，曝險金額為新台幣1兆7645億元；不過後來因美中貿易戰，2020年疫情爆發後，帶動國銀對中國授信轉趨保守，截至2025年底，國銀對中國曝險占淨值比降至約14%。

金管會 銀行業 國銀

延伸閱讀

民眾愛出國 台灣去年旅行支出創新高

金管會大鬆綁分戶帳！19家券商迎利多 要與銀行財管對決

春節基期因素 1月房貸餘額續創高增速終止連15降

金管會祭警示戶管制KPI奏效 警示戶連三月減少超過6千戶

相關新聞

美伊開火衝擊金控1.64兆元曝險 債券評價震盪…利率壓力要來了？

美伊衝突升溫，對金控影響浮現。據金管會到2025年底統計，16家金控對中東七國曝險1兆6,423億元，年增5%，其中87%為投資部位；金融圈指出，美伊衝突，短期恐讓中東主權債評價劇烈波動，長期恐因能源成本飆漲，壓抑壽險長債操作空間。

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

好有錢！玉山銀與KPMG發布高資產傳承報告 全台1200多人平均資產百億

玉山銀行今日與KPMG安侯建業會計師事務所共同發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。該報告顯示，2026年預估台灣資產規模逾1億元的高資產顧客將成長至12.4萬人，合計掌握高達46 .1兆元財富，而即使進行傳承，但有45%的創富一代並放心下一代在傳承之後財富能否保值。

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。