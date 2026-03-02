聽新聞
國銀去年底對陸曝險7008億元 創歷年新低
金管會統計顯示，本國銀行截至去年12月底對中國曝險合計為新台幣7008億元，創下歷年新低，年減幅17%。金管會表示，中國近年總體經濟成長趨緩，不動產風險增加，銀行業對中國授信也因此呈審慎保守態度。
依照規定，國銀必須按季向金管會申報對中國地區授信、投資及資金拆存總額，且國銀對中國地區曝險總額度占上年度決算後淨值不得超過100%（即1倍）。金管會自2013年9月開始逐季公布本國銀行對中國曝險額與占淨值比率。
金管會統計顯示，銀行業去年12月底對中國曝險7008億元，較2024年底減少近1508億元，年減17.71%，曝險額度下探銀行業歷年新低，國銀對中國曝險占淨值比約14%。金管會說明，整體趨勢未有太大改變，背後原因包括中國經濟近年趨緩，房地產市場風險增加，銀行對授信與投資案也相對謹慎。
觀察國銀曝險金額前3名，分別為中信銀1665億元、北富銀813億元與台新銀575億元。如果是曝險金額占淨值比例前3名，則為中信銀45%、凱基銀37%與永豐銀33%。
回顧過去，國銀對中國曝險占淨值比最高峰為2014年9月底，當時占淨值比例曾高達69%，曝險金額為新台幣1兆7645億元；不過後來因美中貿易戰，2020年疫情爆發後，帶動國銀對中國授信轉趨保守，截至2025年底，國銀對中國曝險占淨值比降至約14%。
