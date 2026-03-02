再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

川普宣布提名華許接任下一任聯準會主席，引發市場關注美國貨幣政策是否轉向，如今市場大多預期短期內Fed仍傾向按兵不動，今年降息次數則落在2至3次。壽險業者指出，當市場在降息時，宣告利率調整可能會落後於市場，因此有可能出現宣告利率高於市場利率的情況，加上市場預期今年內還有降息空間，有助於推升利變險買氣。

如今壽險公司所推出的美元利變保單，最高宣告利率達到4.35%，低檔則為4.25%，其中，全球人壽3月美元宣告利率同樣拉高至4.35%，主要是因為其於2月2日新推出2款利變保單，分別為「全球人壽尊榮37利率變動型美元終身壽險」、「全球人壽神力美添旺利率變動型美元終身壽險」，兩張宣告利率均提高為4.35%，一舉拉高全球人壽美元利變保單宣告利率天花板。

截至目前，台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%。並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度仍保持觀望。

台幣商品部分3月則無調整，目前包含合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、南山人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。