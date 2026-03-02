快訊

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

川普宣布提名華許接任下一任聯準會主席，引發市場關注美國貨幣政策是否轉向，如今市場大多預期短期內Fed仍傾向按兵不動，今年降息次數則落在2至3次。壽險業者指出，當市場在降息時，宣告利率調整可能會落後於市場，因此有可能出現宣告利率高於市場利率的情況，加上市場預期今年內還有降息空間，有助於推升利變險買氣。

如今壽險公司所推出的美元利變保單，最高宣告利率達到4.35%，低檔則為4.25%，其中，全球人壽3月美元宣告利率同樣拉高至4.35%，主要是因為其於2月2日新推出2款利變保單，分別為「全球人壽尊榮37利率變動型美元終身壽險」、「全球人壽神力美添旺利率變動型美元終身壽險」，兩張宣告利率均提高為4.35%，一舉拉高全球人壽美元利變保單宣告利率天花板。

截至目前，台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%。並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度仍保持觀望。

台幣商品部分3月則無調整，目前包含合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、南山人壽、第一金人壽等，台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。

貨幣政策 Fed 聯準會

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

