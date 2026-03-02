遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

遠東商銀2日董事會通過2025年度合併財務報告，去年合併稅後純益為41.71億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。今年董事會決議擬配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，若單看現金股利0.514元，已創下21年來新高，僅次於2005年發放0.523元。

遠東商銀總經理林建忠晚間指出，股利發放最主要大致從三面向考慮，包括2025年所賺的盈餘可發多少股利，同時希望現金殖利率能夠達到4%的水準，加上去年才完成增資，因此其餘則是配發股票股利。

另外，董事會2日也通過兩案，一案是以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或有價證券組合案，總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣；以及發行次順位金融債券新臺幣40億元額度。

林建忠指出，發行次順位金融債券新臺幣40億元，最主要目的是強化資本適足率，取得長天期資金及強化資本結構以供業務成長所需；至於以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或組合新臺幣100億元，則是每一年都會準備，用來購併或用來引進策略投資人所需。