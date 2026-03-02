快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

遠東商銀2日董事會通過2025年度合併財務報告，去年合併稅後純益為41.71億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。今年董事會決議擬配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，若單看現金股利0.514元，已創下21年來新高，僅次於2005年發放0.523元。

遠東商銀總經理林建忠晚間指出，股利發放最主要大致從三面向考慮，包括2025年所賺的盈餘可發多少股利，同時希望現金殖利率能夠達到4%的水準，加上去年才完成增資，因此其餘則是配發股票股利。

另外，董事會2日也通過兩案，一案是以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或有價證券組合案，總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣；以及發行次順位金融債券新臺幣40億元額度。

林建忠指出，發行次順位金融債券新臺幣40億元，最主要目的是強化資本適足率，取得長天期資金及強化資本結構以供業務成長所需；至於以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或組合新臺幣100億元，則是每一年都會準備，用來購併或用來引進策略投資人所需。

股利 資本適足率 現金股利

延伸閱讀

勤凱財報／2025年全年 EPS 7.05元 決議配發4.7元股利、創單年最佳

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

皇普財報／2025年全年 EPS 3.65元創新高 擬配息1.5元、配股1.5元

長聖營收／2月6,219萬元、年增3.3% 擬配現金3.5元、股票股利0.5元

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

再加一家！八家壽險美元利變保單宣告利率達4.35%

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而他將於三月出席聽證會，外界關注其發言內容，而市場預估在五月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。而相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，其中，全球人壽推出2款美元利變保單，宣告利率提高為4.35%，與其他七家壽險並列最高。

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

遠東商銀（2845）2日董事會決議股利發放，預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，配發率約0.68%，相較於上一年配發0.75元（現金股息0.5元、股票股利0.25元），少了0.1165元。若以遠東銀2日收盤價12.70元計算，現金殖利率約4 %左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。