中東黑天鵝突襲！投資級債周吸72億美元居冠、美債殖利率創4個月低點

關稅議題持續紛擾，債市多數上漲。針對近期市場，安聯投信表示，美國最高法院推翻川普的關稅措施，惟川普誓言對在貿易協議中耍花樣的國家加徵更高關稅，使得美國公債殖利率維持在低檔。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年2月20日至2月25日止近一周，投資級債仍保持淨流入以72.5億美元居冠；其次是新興市場債淨流入20億美元；非投資等級債則是微幅淨流出。

最近一周債券指數全面上漲，其中市政債、機構MBS與通膨連結債表現相對突出，非投資級債與投資級債表現相對落後。值得注意的是，即使最新公布的通膨數據高於預期，資金仍大舉湧入債市避險，帶動10年期公債殖利率跌破4%整數關卡，創下近四個月低點。

安聯投信表示，由於荷莫茲海峽為全球兩成液化天然氣供應與25%海運石油運輸的必經之路，後續情勢發展勢將牽動油價相關走勢與石油貿易等變化，須密切關注，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。

根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆。

部分央行則因擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。若依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

展望後市，安聯投信表示，預期市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

策略上，安聯投信表示，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間。

整體來看， 2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上建議著重高品質債券，多元配置。