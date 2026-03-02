國壽永續評鑑三連霸 氣候健康培力戰法曝光

金管會上周公布第三屆「永續金融」評鑑結果，國泰人壽連三年上榜，拿下三連霸。國壽長期以「氣候、健康、培力」三大主軸推進ESG，將永續內化為營運與商品策略，穩居壽險業永續前段班。

國壽在第三屆永續金融評鑑中，自17家壽險公司中脫穎而出，連續三年入榜前25%。這項成績背後，主軸聚焦氣候行動、健康促進與人才培力三大面向，形成長期布局。

氣候面，國壽響應RE100與SBT科學基礎減碳目標，設定2030年全台據點100%使用再生能源，並推動「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」雙軌策略，從營運端與資產配置雙向減碳。

在自然議題上，國壽也與全球51家機構共同簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持森林保護與生物多樣性修復。2025年旗下旅行平安險與帳戶型醫療終身保險通過ISO 14068-1審核，成為國內首家取得「產品碳中和」認證的保險公司，讓永續落實到保單商品。

面對台灣邁入超高齡社會，國壽以「服務×外溢×夥伴」打造健康生態圈。健康促進平台「FitBack健康吧」累計170萬用戶，將保險從理賠後端延伸至日常健康管理。

2025年「步步攻億走」活動總步數突破千億步，串聯海洋保育與土地復育行動，將健康行為與永續議題結合。

國壽也是壽險業唯一連續七年獲公平待客原則評核績優業者，並近兩年攔阻344件、近3億元詐騙金額，強化金融安全網。

在人才培力上，國壽鼓勵員工取得永續專業證照，強化內部永續專知。並與臺灣海洋大學USR團隊及卯澳社區合作ESG旅遊創生計畫，累計逾300人參與，將永續實踐帶入地方。

此外，攜手公益集團推動《台灣超人》偏鄉校園公播計畫，走入554所學校，透過生命教育深化社會影響力。從企業內部賦能到外部共好，形塑跨世代永續價值。

國壽三大主軸正把ESG從評鑑成績，轉化為營運與商品競爭力，鞏固壽險龍頭的永續實力。在壽險業競逐資本韌性與品牌信任的關鍵時刻，ESG正成為差異化的核心戰場。