美伊開戰股匯雙挫 新台幣盤中重貶逾2角…收31.431元

美國與以色列聯手空襲伊朗，戰火延燒，投資人避險情緒升溫，亞洲股匯市首當其衝。台股震盪收跌，新台幣兌美元也因熱錢撤離而重挫，一度貶逾2角，今天收盤收31.431元，大貶1.8角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出28.59億美元的巨量。

台灣228連假期間，美股受AI評價疑慮影響全面走低，且美國與以色列對伊朗發動攻擊，利空籠罩之下，今天上演股匯雙挫。台股早盤開低，一度重摔809點，隨後跌幅收斂，終場收35095.09點，下跌319.40點；外資也提款台股389.88億元，加大賣超力道。

中東地緣政治緊張，國際美元、油價應聲上漲，熱錢撤離亞洲市場，亞幣集體承壓。新台幣兌美元今天以31.33元開盤後，匯價迅速貶破31.4元，最低觸及31.456元，重貶逾2角。

不過外匯交易員指出，戰火爆發後的首個交易日，理應是反應最劇烈的一天，但市場氛圍「沒有很恐慌」，台股跌幅迅速收斂，外資雖於匯市大量匯出，出口商守在上方積極拋匯，你來我往之下，匯價轉為橫向震盪；新台幣匯率看似重貶，其實只是回到今年以來的盤整區間，續於31.5元上下波動。

外匯交易員分析，中東戰事目前看來由美方取得優勢，如果影響範圍沒有擴大，對金融市場的衝擊應可逐步淡化；然而，近日新台幣匯率貼著台股走，台股創高後遇到地緣政治紛擾，回檔修正，外資接下來是否匯入資金、回補台股，為新台幣提供支撐，有待持續觀察。