磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

談到去年的營運成績，磊山保經業務總經理林世德指出，2025年實收保費高達137.4億元，年成長近64%，壽險FYC（首年佣金）成長40.1%；從實收保費的商品結構來看，其中約65%為投資型，約32~33%則為利變型及分紅保單，利變型及分紅保單占比約莫各半。

不過，林世德坦言，去年金融市場表現大好，帶動投資型保單業績大幅成長，倘若今年市場面臨風吹草動，屆時投資型保單也可能首當其衝，因此必須審慎樂觀面對；展望2026年，林世德認為，2026年將是高成長機會的一年，磊山也設定今年新契約保費目標為180億元。

林世德進一步指出，2026年具有三大市場機會，第一，隨著亞洲資產管理中心啟動，讓台灣傳承市場也正式開啟。林世德也指出，在策略布局上，啟動家族辦公室及多元資產管理規劃，提供專家團隊服務，另外，他也透露，目前已有兩件在亞資的合作案正在進行，主要是透過保險公司與銀行進行合作。

林世德也提到，去年磊山也特別在高雄購入近500坪自有辦公室，地點就在高雄亞資中心專區內，也展現對接國家亞洲資產管理中心的政策與決心。

第二個機會則是IFRS17制度實施，林世德認為，對於保險從業人員的影響將是保險專業門檻再次提高，他指出，磊山很早就對於培訓課程專注在保障、退休、傳承等面向，儘管商品複雜度提高，磊山在2020年開始也逐步將教育訓練轉向分紅、投資型等商品，因此對於磊山而言，是一個商機。

第三個機會點則是保險業人才的重新分配，根據去年前11月，保費收入來自傳統經代保代占比已達20%，對比2020年傳統經代保代占比才9%，至今已有明顯的成長。林世德認為，隨著資訊越來越透明，看好保費收入來自傳統經代保代占比將會持續上升，且保經業務員人數也逐漸追上保險業務員人數，研判保經代通路將成為趨勢。

磊山保經董事長李佳蓉也一一介紹重要的經營團隊成員，她指出，磊山早在20年前就啟動接班計劃，包括已在磊山保經體系工作25年的總經理許弘偉，以及入行已第22年的業務總經理林世德，同時他也是李佳蓉的兒子，另外，也包含磊山「001」號員工、磊山保經副董事長曾粹頤，以及目前擔任磊山保經董事暨首席顧問林天來，皆是經營團隊成員。