快訊

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
磊山保經董事長李佳蓉（左二）2日率領經營團隊出席，業務總經理林世德（右二）認為，2026年具有三大市場機會。記者葉佳華／攝影
磊山保經董事長李佳蓉（左二）2日率領經營團隊出席，業務總經理林世德（右二）認為，2026年具有三大市場機會。記者葉佳華／攝影

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

談到去年的營運成績，磊山保經業務總經理林世德指出，2025年實收保費高達137.4億元，年成長近64%，壽險FYC（首年佣金）成長40.1%；從實收保費的商品結構來看，其中約65%為投資型，約32~33%則為利變型及分紅保單，利變型及分紅保單占比約莫各半。

不過，林世德坦言，去年金融市場表現大好，帶動投資型保單業績大幅成長，倘若今年市場面臨風吹草動，屆時投資型保單也可能首當其衝，因此必須審慎樂觀面對；展望2026年，林世德認為，2026年將是高成長機會的一年，磊山也設定今年新契約保費目標為180億元。

林世德進一步指出，2026年具有三大市場機會，第一，隨著亞洲資產管理中心啟動，讓台灣傳承市場也正式開啟。林世德也指出，在策略布局上，啟動家族辦公室及多元資產管理規劃，提供專家團隊服務，另外，他也透露，目前已有兩件在亞資的合作案正在進行，主要是透過保險公司與銀行進行合作。

林世德也提到，去年磊山也特別在高雄購入近500坪自有辦公室，地點就在高雄亞資中心專區內，也展現對接國家亞洲資產管理中心的政策與決心。

第二個機會則是IFRS17制度實施，林世德認為，對於保險從業人員的影響將是保險專業門檻再次提高，他指出，磊山很早就對於培訓課程專注在保障、退休、傳承等面向，儘管商品複雜度提高，磊山在2020年開始也逐步將教育訓練轉向分紅、投資型等商品，因此對於磊山而言，是一個商機。

第三個機會點則是保險業人才的重新分配，根據去年前11月，保費收入來自傳統經代保代占比已達20%，對比2020年傳統經代保代占比才9%，至今已有明顯的成長。林世德認為，隨著資訊越來越透明，看好保費收入來自傳統經代保代占比將會持續上升，且保經業務員人數也逐漸追上保險業務員人數，研判保經代通路將成為趨勢。

磊山保經董事長李佳蓉也一一介紹重要的經營團隊成員，她指出，磊山早在20年前就啟動接班計劃，包括已在磊山保經體系工作25年的總經理許弘偉，以及入行已第22年的業務總經理林世德，同時他也是李佳蓉的兒子，另外，也包含磊山「001」號員工、磊山保經副董事長曾粹頤，以及目前擔任磊山保經董事暨首席顧問林天來，皆是經營團隊成員。

保費 辦公室 總經理

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

行情波動加大可善用權證操作 元大權證開春送好禮

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

