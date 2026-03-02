快訊

期交所調高全新、瑞軒、南電及小型南電期貨契約保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2026年3月3日調高全新期貨契約(GUF)所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，瑞軒期貨契約(HAF)、南電期貨契約(LYF)及小型南電期貨契約(QSF)所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的2倍。

這次調高是全新（2455）經證交所於2026年2月26日公布為處置有價證券(處置期間為2026年3月2日至3月13日)；南電（8046）及瑞軒（2489）最近30個營業日內第二次公布為處置有價證券(前次公布日分別為1月26日、1月27日)，處置期間為2026年3月2日至3月13日。期交所依規定自2026年3月3日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於2026年3月13日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

