期交所調高全新、瑞軒、南電期貨保證金
臺灣期貨交易所於3月3日調高全新期貨契約（GUF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，瑞軒期貨契約（HAF）、南電期貨契約（LYF）及小型南電期貨契約（QSF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例的2倍。
本次調高係全新（2455）經證交所於2月26日公布為處置有價證券（處置期間為3月2日至3月13日)；南電（8046）及瑞軒（2489）最近30個營業日內第2次公布為處置有價證券，處置期間為3月2日至3月13日。期交所依規定自3月3日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於3月13日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
