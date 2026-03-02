快訊

行情波動加大可善用權證操作 元大權證開春送好禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
迎馬年開春大吉，買元大權證滿額月月抽88,000元禮券。元大證券／提供
迎馬年開春大吉，買元大權證滿額月月抽88,000元禮券。元大證券／提供

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

元大證券客戶於活動期間「買進元大權證」達金額門檻，就有機會參加當月雙重好康抽獎，每個月都有機會中獎。

好康一、買滿萬元參加獎：當月買進元大權證滿1萬元，即可獲得超商禮券新臺幣200元抽獎機會1次，每月300名。好康二、買滿三萬元抽大獎：當月買進元大權證每滿3萬元，即可獲得當月88,000元禮券大獎抽獎機會1次，每人每月最高50次抽獎機會。活動期間搶先登入活動官網，自登入當月起於各活動月份獲得的抽獎機會，都將以兩倍計算，不受先前抽獎機會上限限制，愈早登入中獎機會愈高。活動至8月31日止，詳細活動辦法請見元大權證活動官網。

元大證券提醒投資人，權證具備小資金、高槓桿、多空皆宜等特性，特別適合在年後震盪盤勢使用。不論是掌握短線題材、或放大趨勢操作，權證都是投資人提升資金運用效率的好幫手。元大證券長期深耕權證市場，提供標的選擇多元與良好的流動性，致力於追求與投資人共創雙贏，以實現「元大權證隱波不降 大挺你的獲利」的經營理念，持續努力提供良好的權證造市品質，並堅持「隱波不降」，讓每一位投資人都能在友善且公開、透明的交易環境下安心投資。

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

