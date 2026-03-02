期交所獲加國安省OSC核發結算機構註冊及客戶保護與結算服務豁免資格

臺灣期貨交易所今(2026)年2月18日取得加拿大安大略省證券管理委員會(Ontario Securities Commission, OSC)依NI 24-102規範核發豁免註冊為結算機構(Exemption from Recognition as a Clearing Agency)資格，及NI 94-102規範核發客戶保護與結算服務(Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions) 豁免資格，並自同日起正式生效，為加系金融機構開啟參與我國衍生性金融商品集中結算，並加深臺加雙邊金融合作，為兩國市場共榮發展展開新章。

期交所取得OSC核發豁免註冊為結算機構資格，使加拿大安大略省註冊之金融業者得以結算會員身分，參與期交所提供的期貨集中市場與店頭衍生性金融商品市場結算服務；另取得客戶保護與結算服務豁免資格，則使期交所得提供該等金融業者以客戶身分參與店頭衍生性金融商品市場結算服務。

期貨集中市場部分，期交所以客戶身分參與者不受NI 94-102法規限制，仍悉依我國現行規範與結算機制辦理。加拿大金融中心位於安大略省多倫多市，多數跨國加系銀行均於該市設立總部，期交所取得OSC認可，可開發及拓展該等銀行參與我國期貨市場機會及管道。而期交所是亞洲第二家取得豁免資格者，有助擴大外資參與程度，強化市場多元性。同時，深化連結國際制度，對推展我國成為亞洲資產管理中心有所助益。

期交所獲得OSC認可，係基於金管會與OSC於雙邊監理合作瞭解備忘錄(MoU)下，雙邊對跨國結算機構深化金融監理合作之成果。在金管會持續支持下，期交所自2022年7月25日店頭集中結算業務開業至今，接續取得各國際金融監理機構認可，包括2022年12月31日取得歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟境外第3國集中結算機構(TC-CCP)，2023年10月13日由日本金融廳核可為新臺幣IRS合格結算機構，以及2024年2月14日獲美國CFTC核發之Exempt DCO資格，有效擴展我國集中結算業務發展範圍，增強國際競爭力及能見度。這次期交所再獲得OSC認可，更彰顯我國結算制度、風險管理能力及監理獲得國際監理機關肯定及信任，具國際標準及金融韌性。未來，期交所將持續積極拓展店頭集中結算業務，提高資金運用效率，推動市場國際化發展及國際影響力，壯大我國成為亞洲重要資產管理樞紐根基。