期交所獲加國安省OSC核發結算機構註冊及客戶保護與結算服務豁免資格

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所今(2026)年2月18日取得加拿大安大略省證券管理委員會(Ontario Securities Commission, OSC)依NI 24-102規範核發豁免註冊為結算機構(Exemption from Recognition as a Clearing Agency)資格，及NI 94-102規範核發客戶保護與結算服務(Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions) 豁免資格，並自同日起正式生效，為加系金融機構開啟參與我國衍生性金融商品集中結算，並加深臺加雙邊金融合作，為兩國市場共榮發展展開新章。

期交所取得OSC核發豁免註冊為結算機構資格，使加拿大安大略省註冊之金融業者得以結算會員身分，參與期交所提供的期貨集中市場與店頭衍生性金融商品市場結算服務；另取得客戶保護與結算服務豁免資格，則使期交所得提供該等金融業者以客戶身分參與店頭衍生性金融商品市場結算服務。

期貨集中市場部分，期交所以客戶身分參與者不受NI 94-102法規限制，仍悉依我國現行規範與結算機制辦理。加拿大金融中心位於安大略省多倫多市，多數跨國加系銀行均於該市設立總部，期交所取得OSC認可，可開發及拓展該等銀行參與我國期貨市場機會及管道。而期交所是亞洲第二家取得豁免資格者，有助擴大外資參與程度，強化市場多元性。同時，深化連結國際制度，對推展我國成為亞洲資產管理中心有所助益。

期交所獲得OSC認可，係基於金管會與OSC於雙邊監理合作瞭解備忘錄(MoU)下，雙邊對跨國結算機構深化金融監理合作之成果。在金管會持續支持下，期交所自2022年7月25日店頭集中結算業務開業至今，接續取得各國際金融監理機構認可，包括2022年12月31日取得歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟境外第3國集中結算機構(TC-CCP)，2023年10月13日由日本金融廳核可為新臺幣IRS合格結算機構，以及2024年2月14日獲美國CFTC核發之Exempt DCO資格，有效擴展我國集中結算業務發展範圍，增強國際競爭力及能見度。這次期交所再獲得OSC認可，更彰顯我國結算制度、風險管理能力及監理獲得國際監理機關肯定及信任，具國際標準及金融韌性。未來，期交所將持續積極拓展店頭集中結算業務，提高資金運用效率，推動市場國際化發展及國際影響力，壯大我國成為亞洲重要資產管理樞紐根基。

期交所 金管會

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

行情波動加大可善用權證操作 元大權證開春送好禮

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

