國際金價升破每盎司5400美元 台銀看好本周有望看到5500美元價位

美伊戰事使國際金價也直線飆升，今日亞洲開盤之後的國際金價跳空上漲，國際金價每盎司來到最高5391.6美元，而到了傍晚，金價已飆破5400美元，創下近四周以來新高價位，根據台銀下午出爐最新的金市分析報告，本周國際金價將有望看到5500美元，而倘若金價回檔，在5250美元仍有支撐。

而台銀黃金存摺牌告價格也跟著上衝，目前每公克為5477元台幣。台銀分析，上週金價在關稅不確定性及地緣政治風險不穩助推下，睽違3週再度 叩關5200美元，儘管美國通膨仍然黏滯，聯準會官員態度更為謹慎，但 地緣政治風險仍支撐金價單週上漲超過3%，且上週全球最大黃金ETF-SPDR新增超過20公噸，為有利的基本面加持。觀察技術線型，上周五金價再度收於所有均線之上，均線呈多頭排列，中期指標MACD黃金交叉，顯示金價盤勢將持續偏多。而上週末，美國與以色列聯手襲擊伊朗，伊朗領導層多人傷亡，伊朗反擊並波及週邊多個國家，造成中東局勢持續緊張，預估將吸引避險資金進入金市，帶動金價挑戰5500美元，

但台銀亦提醒，近期聯準會官員口徑偏鷹，同時本週有美國2月非農數據待公布，加上金價連續4週上漲，而且在技術面，KD指標位於超買區，因此，仍須提防金價漲多拉回整理。

各大投行也紛紛拉高對金價預期，其中瑞銀指出，美伊緊張局勢升高、美軍在中東增兵，使地緣政治風險持續上揚，推動市場尋求黃金避險，同時通膨可望進一步放緩，聯準會可能在9月前進行兩次降息，低利率環境有利金價表現，另外2025年全球黃金需求首度突破5000公噸，投資與央行買盤同步增強，而供給增速放緩，使市場更趨緊俏，因此在多重利多支撐下，瑞銀預估金價未來數月可望上看6200美元。

摩根大通最新報告指出，受美元走弱、美國降息預期以及經濟與地緣政治不確定性影響，加上投資人與央行強勁需求，金價將持續走升，估計 2026 年央行每季購金約190公噸，金條與金幣需求每季約330公噸，ETF與期貨全年需求約275公噸，且中國保險業與加密資產投資可能進一步支撐金市，因此預測金價將在2026年底升至6300美元。