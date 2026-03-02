好有錢！玉山銀與KPMG發布高資產傳承報告 全台1200多人平均資產百億

玉山銀行今日與KPMG安侯建業會計師事務所共同發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。該報告顯示，2026年預估台灣資產規模逾1億元的高資產顧客將成長至12.4萬人，合計掌握高達46 .1兆元財富，而即使進行傳承，但有45%的創富一代並放心下一代在傳承之後財富能否保值。

玉山金控董事長黃男州指出，上述高資產客戶中，資產超過30億的客戶其平均資產大約100億元，人數1200多人，僅占1%，但在整個高資產族總計46兆元的資產規模中卻占26%；對於高資產客戶的風貌，黃男州進而分析，分成三種，一種是企業家、第二種是科技新貴，第三種則是家中不動產眾多因地致富。其中科技業的創富一代，是在1980年代崛起，到2000年開始爆發，很多經營者都還在第一線，但已在構思事業與財富如何雙雙傳承。

今日的報告發布會由玉山金控董事長黃男州、個人金融事業總處執行長許美麗，以及KPMG Taiwan 審計部營運長周寶蓮、為亞資創新服務團隊主持人的執行副總陳世雄，與家族辦公室主持會計師洪銘鴻共同出席。

黃男州表示，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規劃的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。

過往高資產顧客家族多避談財富傳承的議題，但本次調查發現包括創富一代，二代，共有85%的受訪者，已開始進行或準備啟動財富的傳承規劃，對於財富的觀念已從「被動繼承」轉向「主動傳承」；同時也觀察到顧客對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，45%擔心下一代對財富保全的能力不足，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程中的主要挑戰。

報告顯示，在全球政經不確定性升高下，逾七成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值的需求；然而，逾半的顧客也認為，對投資當地法規與稅務規範的熟悉度，是跨境資產配置最大的挑戰。

許美麗指出，一代創業家與第二代溝通很重要，觀念不一致時如何一致為重要的過程，例如傳承時面臨多國籍問題時，就會有稅籍的思考，可有控股公司、股權信託、遺囑等方式來傳承。

洪銘鴻分析，台灣很多第一或二代都有外國籍，例如第一代把小孩送去國外讀書，因此很多二代就有美國籍，或是加拿大、澳洲籍都很常見，這些國家都以全球所得課稅為基礎，台灣也是。因此未來更要跨境間的法律遵循，例如，若是父母沒有美籍，而小孩為美籍，則是來自於非美人的贈予，但父母要被課稅，小孩不用被課，因此，必須特別注意跨境之間的稅務及法遵就要特別注意，繼承法規及民法都不一樣。

對於30億元以上的高資產客戶，有80%是把資產放在境外，亞資中心如何能留財引資？陳世雄指出，足夠的工具及服務之外，玉山有跨國的資產管理的設置，就更能助客戶打全球盃。

對於境外高資客戶，有超過一半是放在債券，玉山銀行策略暨顧客經營處長張崇慈指出，美債不僅在本金的保全，或固定的配息，及現在大環境的外幣利率政策走勢上，都有持有的優勢；玉山銀行私人銀行處長陳俞如則指出，愈來愈多的高資族開始配置「另類資產」，甚至已當作類核心來持有，這與傳統的股債相關性比較低。